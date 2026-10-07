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年份 晉級球隊 勝敗 淘汰球隊 備註 2022年 中信兄弟 3勝1敗 味全龍 兄弟保送勝 2023年 樂天桃猿 3勝1敗 統一獅 獅隊保送勝 2024年 統一獅 3勝1敗 樂天桃猿 獅隊保送勝 2025年 樂天桃猿 3勝2敗 統一獅 獅隊保送勝

中華職棒37年季後挑戰賽將於10月9日點燃戰火，由下半季冠軍中信兄弟對決全年戰績第2名的統一7-ELEVEn獅。由於兄弟奪下下半季冠軍，不僅享有3場主場優勢，更依賽制先握有1場「保送勝」。回顧2022年中職實施季後挑戰賽新制以來的4個球季，共有4支球隊享有保送勝，最終有2隊順利出線挺進台灣大賽、2隊慘遭「下剋上」翻盤，其中獅隊就在2023年與去年兩度遭到樂天桃猿逆襲淘汰。這項歷史數據說明，保送1勝絕非晉級保證，9日登場的G1首戰對雙方而言無疑是重中之重，兄弟搶勝便能聽牌，獅隊取勝則能扳平劣勢，重新拉回起跑線。中職自2021年季末修改季後挑戰賽賽制，確立每年皆舉辦季後賽首輪賽事，並在主場分配及勝出優勢上做出明確規範。當上、下半季冠軍由不同隊伍奪得時，全年勝率較高的半季冠軍球隊直接保送台灣大賽並享有5場主場優勢；勝率較低的半季冠軍球隊則需從季後挑戰賽打起，自帶保送1勝並握有G1、G3、G4的主場優勢；挑戰賽另一支參賽隊伍，則由兩隊半季冠軍之外、全年勝率最高的外卡球隊遞補，僅享有G2單場主場。依照現行賽制，兄弟雖然全年戰績落後獅隊達7.5場勝差，但憑藉奪下下半季冠軍，即便未能以最高勝率直通台灣大賽，依然在首輪坐擁3場主場以及自帶1勝的龐大優勢。然而自2022年新制上路至今，4次手握保送1勝的球隊中，竟有半數慘遭對手克服劣勢上演逆轉秀。回顧這4次系列賽，2022年兄弟以下半季冠軍之姿迎戰年度第3名的味全龍，前兩戰雙方各取1勝，關鍵G3兄弟靠著江坤宇敲出致勝安打以3：2險勝，最終以3勝1敗搶下台灣大賽門票。2023年球季，上半季封王的統一獅手握1勝優勢迎戰樂天桃猿，未料從G1起連吞3場敗仗，最終以1勝3敗不敵桃猿，寫下新制實施後首度遭到「下剋上」的難堪紀錄。2024年球季，獅隊再度以上半季冠軍之姿強碰桃猿，這回南霸天穩住陣腳，在關鍵G3以8：5力退桃猿，以3勝1敗順利殺入台灣大賽。去年球季，獅隊與桃猿連3年在挑戰賽狹路相逢，獅隊依舊握有保送1勝，且G1以2：1險勝率先聽牌；不料桃猿展現頑強韌性連拿G2與G3扳平戰局。關鍵G4，獅隊前8局握有3分領先，9局上守護神陳韻文卻意外砸鍋，遭林智平轟出追平3分砲，桃猿隨後於延長第10局敲下致勝分，讓獅隊最終以2勝3敗再度吞下被「下剋上」淘汰的苦果。從過往歷史來看，先得1勝的球隊絕不能掉以輕心，先吞1敗的外卡隊伍也無須過早悲觀。對象獅兩軍而言，G1首戰無疑是定調整個系列賽走勢的天王山之戰。兄弟若能拔得頭籌，將以2勝0敗形成絕對聽牌；獅隊若能攻破黃衫軍洲際主場，不僅能瞬間追平對手優勢，更為接下來的逆襲之路注入強心針。