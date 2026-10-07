致力推動月經平權的生理用品領導品牌蘇菲，不僅積極研發貼近女性需求的創新產品，更持續以實際行動深耕社會責任。由蘇菲攜手台灣健康聯盟共同發起的「Team Girls！挺女孩生理教育計畫」邁入第二年，至今已深入全台 19 所偏鄉與都市中小學，透過校園講座、教師培訓及教學資源，累計影響超過 4 萬名師生，支援學生建立正確的生理知識，協助教師將月經與性平議題融入日常教學，營造更包容友善的生理健康成長環境。
響應10月11日國際女孩日，蘇菲Team Girls!挺女孩生理教育公益講座於 10月2日前進台北市敦化國小，與約350位學生、臺北市政府教育局代表以及故事創作者一起討論「月經故事」，並於隔日接力舉辦豐富多元的線上教師生理性平教育培訓工作坊，吸引超過250位教師參與，希望能讓月經成為師生都能自在討論的成長議題，實踐月經共學理念。
敦化國小講座由宜蘊醫療主任張至婷醫師帶領學生認識月經、青春期身體變化與生理用品，生理教育講師王依琪老師（白雪麻麻）也與知名編劇簡莉穎及兒童故事節目《聽說有故事》主持人叮噹媽咪展開跨界座談，「如果月經是一個故事人物，會是什麼樣的人？」座談以想像力打開對話。簡莉穎進一步拋出「如果男生明天也有月經」的故事情境邀請學生交換角度思考，讓男生也能學習理解尊重，實現生理教育共學。叮噹媽咪從兒童故事與親子溝通切入，表示月經是天賜給女孩的「紅色禮物」，成長是一段學會接納身體變化、體貼他人，並與新能力和平共處的旅程，引導孩子要由衷喜歡正在蛻變的自己。
臺北市政府教育局體育及衛生保健科科長莊博如表示，臺北市政府自111年開始推動月經平權，針對國小五年級至高一的女學生補助生理用品，可透過酷課雲於超商兌換。期待這次活動能透過遊戲及上課的方式，讓同學更能理解月經平權及了解自己的身體。高年級學生可能正在經歷或即將面對青春期變化，敦化國小校長劉建男期許這次講座能讓同學大方面對自己的長大，也學習以尊重的態度看待自己與同學的身體經驗，男生女生互相尊重。
嬌聯股份有限公司副總經理八木浩之認為，月經教育不只是女孩的課題，男孩也需要認識月經、了解身體變化。蘇菲希望透過共同學習，讓孩子更自在地認識自己，並懂得理解與支持彼此，無懼無束地成長。
蘇菲不僅將月經教育帶進課堂，於隔日（10月3日）接續舉辦月經教育及生理性平教學培訓工作坊，吸引超過250位老師報名參加，除邀請張至婷醫師及白雪麻麻分享青春期生理與月經知識及第一線教學經驗外，更邀請諮商心理師黃暐超解析青春期情緒、自我認同及性別尊重，以及桃園市南勢國小衛生組長許喬安老師分享月經與性平教案設計。透過多元紮實的知識及實務經驗，提供教師在校園可能遇到的實際教學情境解方。參與老師互動良好，也表示收穫滿滿，藉由研習獲得結合生理教育到教學實務上設計課程的啟發。
蘇菲將持續投入資源推動月經平權，讓生理教育不再只是課本知識，而是陪伴每位女孩安心成長、勇敢展現自我的日常力量。蘇菲「Team Girls！挺女孩生理教育計畫」與台灣健康聯盟合作，邀集醫師、護理師、心理師、諮商師與營養師等專業顧問，提供全方位的青春期教育知識內容，有助於建立健康觀念與良好生活習慣，目前除了線上開放讓學生可以自由瀏覽課程外，也持續開放全台教師線上免費領取教材包與下載教案，同步推出「月經分享計畫」，一同翻轉台灣月經教育。活動詳情請見活動官網：https://girls.sofy.com.tw/。
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響應10月11日國際女孩日，蘇菲Team Girls!挺女孩生理教育公益講座於 10月2日前進台北市敦化國小，與約350位學生、臺北市政府教育局代表以及故事創作者一起討論「月經故事」，並於隔日接力舉辦豐富多元的線上教師生理性平教育培訓工作坊，吸引超過250位教師參與，希望能讓月經成為師生都能自在討論的成長議題，實踐月經共學理念。
敦化國小講座由宜蘊醫療主任張至婷醫師帶領學生認識月經、青春期身體變化與生理用品，生理教育講師王依琪老師（白雪麻麻）也與知名編劇簡莉穎及兒童故事節目《聽說有故事》主持人叮噹媽咪展開跨界座談，「如果月經是一個故事人物，會是什麼樣的人？」座談以想像力打開對話。簡莉穎進一步拋出「如果男生明天也有月經」的故事情境邀請學生交換角度思考，讓男生也能學習理解尊重，實現生理教育共學。叮噹媽咪從兒童故事與親子溝通切入，表示月經是天賜給女孩的「紅色禮物」，成長是一段學會接納身體變化、體貼他人，並與新能力和平共處的旅程，引導孩子要由衷喜歡正在蛻變的自己。
臺北市政府教育局體育及衛生保健科科長莊博如表示，臺北市政府自111年開始推動月經平權，針對國小五年級至高一的女學生補助生理用品，可透過酷課雲於超商兌換。期待這次活動能透過遊戲及上課的方式，讓同學更能理解月經平權及了解自己的身體。高年級學生可能正在經歷或即將面對青春期變化，敦化國小校長劉建男期許這次講座能讓同學大方面對自己的長大，也學習以尊重的態度看待自己與同學的身體經驗，男生女生互相尊重。
嬌聯股份有限公司副總經理八木浩之認為，月經教育不只是女孩的課題，男孩也需要認識月經、了解身體變化。蘇菲希望透過共同學習，讓孩子更自在地認識自己，並懂得理解與支持彼此，無懼無束地成長。
蘇菲不僅將月經教育帶進課堂，於隔日（10月3日）接續舉辦月經教育及生理性平教學培訓工作坊，吸引超過250位老師報名參加，除邀請張至婷醫師及白雪麻麻分享青春期生理與月經知識及第一線教學經驗外，更邀請諮商心理師黃暐超解析青春期情緒、自我認同及性別尊重，以及桃園市南勢國小衛生組長許喬安老師分享月經與性平教案設計。透過多元紮實的知識及實務經驗，提供教師在校園可能遇到的實際教學情境解方。參與老師互動良好，也表示收穫滿滿，藉由研習獲得結合生理教育到教學實務上設計課程的啟發。
蘇菲將持續投入資源推動月經平權，讓生理教育不再只是課本知識，而是陪伴每位女孩安心成長、勇敢展現自我的日常力量。蘇菲「Team Girls！挺女孩生理教育計畫」與台灣健康聯盟合作，邀集醫師、護理師、心理師、諮商師與營養師等專業顧問，提供全方位的青春期教育知識內容，有助於建立健康觀念與良好生活習慣，目前除了線上開放讓學生可以自由瀏覽課程外，也持續開放全台教師線上免費領取教材包與下載教案，同步推出「月經分享計畫」，一同翻轉台灣月經教育。活動詳情請見活動官網：https://girls.sofy.com.tw/。
活動相關連結：
- 蘇菲Team Girls!挺女孩 官網：https://girls.sofy.com.tw/
- 教師實體教材免費申請：https://www.surveycake.com/s/xkR4W
- 月經教育分享計畫：https://www.surveycake.com/s/l70Z1