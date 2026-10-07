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10月8日彰化伸港送肉粽！詳細路線、時間一次看

▲楊登嵙提醒送肉粽禁忌，左紅色為護身符、右黃色為淨符。（圖／楊登嵙提供）

▲彰化縣伸港鄉明（8）日晚間9時30分舉行「送肉粽」科儀，完整經過路線與時間出爐。（圖／伸港鄉曾家村村長辦公室）

送肉粽是什麼？彰化沿海傳統送煞習俗

彰化縣伸港鄉日前發生一起高齡長輩輕生事件，家屬預計明（8）日晚間9時30分舉行「送肉粽」科儀。曾家村村長辦公室也發布公告，提醒沿線居民留意，並呼籲民眾於儀式期間盡量避開相關路段，若有外出需求可提前安排或改道通行，切勿圍觀或跟隨隊伍，但不必過於恐慌。根據公告，伸港鄉日前發生一起高齡長輩輕生事件，為了安定社區人心，也為了讓家屬得到心理安撫，家屬決定在明日晚間舉辦這場送煞科儀。送煞隊伍預計晚間9時30分從伸港鄉曾家村中山路721巷出發，沿路直行後左轉美港公路，一路前往海邊，進行送煞儀式，村長辦公室列出詳細的送煞資訊，提醒在地人與用路人避開以下路段：「送肉粽」是彰化沿海地區流傳的民間送煞儀式，又有「送吊煞」、「送弔客」等稱呼。根據民間習俗說法，儀式主要是針對上吊身亡者舉行，透過法事及送煞隊伍將象徵亡者的物品送往海邊或河流出海口，象徵將煞氣送離聚落。民間傳說認為，上吊身亡者可能因怨氣未散而影響鄰里，因此地方會透過相關儀式祈求平安、安撫人心。部分儀式會將繩索及固定物品等象徵物送往海邊，或在河流出海口進行焚燒，以表達驅邪送煞、祈求地方平安的意涵。