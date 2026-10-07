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補助帶動國旅淡季不淡

補助杯水車薪盼發揮引導效果

觀光署國旅補助上路滿月，推出平日住宿每晚補助800元至1500元等優惠。觀光署副署長黃荷婷表示，國旅補助經費目前使用約四分之一，其他方案陸續啟動中，包含國際旅客部分，目前尚未實施但已有近4.9萬自由行旅客、200多團團客申請。今年截至9月底外國觀光客來台人數突破600萬人，較去年同期微幅成長1.9%。觀光署「觀光雙輪驅動方案」在平日國旅補助外，也強化國際觀光動能，並在十月起開放登陸、10月10日實施：針對曾經來台的自由行旅客有機會獲得儲值消費金5,000元；攜伴來台者最高8,000元。另，4人以上團客，重遊客占團體10%以上，依每團人數提供1~3萬元不等獎助金額。黃荷婷說，在國旅住宿補助部分，預算經費已使用24.95%，約用掉四分之一，其他方案也陸續啟動中。國際旅客部分才剛開放申請，自由行重遊旅客目前已有近4.9萬人申請，團體則有200多團。從業者反映狀況來看，平日旅客確實有增加，出現政策期待的引導旅客平日出遊效果，希望可以稍微分散人流，避免國旅集中連假、週末。另，行政院目標今年國際旅客來台人數達千萬。黃荷婷表示，截至9月底今年來台旅客人次約617.5萬人，較去年同期成長1.93%，微幅成長；今年面臨油價上漲等挑戰，會持續努力。黃荷婷呼籲，台灣是很美的地方，各縣市政府及觀光產業都非常認真，也希望持續把景點營造得更好、提升服務品質。現在各地的旅遊體驗與過去已經不一樣，新增許多新的體驗活動外，即使是過去曾經造訪過的景點，再次前往也可能有不同感受，搭配在地故事導覽及體驗活動，能讓旅客更深入了解當地文化及美食的發展脈絡，留下更深刻的旅遊記憶。至於外界質疑國旅補助是否「治標不治本」？黃荷婷表示，每一項補助方案都有不同政策目的。這次推出相關措施，是因為疫情後的國旅市場調查發現，不只是台灣，全球旅遊型態都逐漸朝向「短時、高頻次、輕旅行」發展，民眾可能選擇半天或一天、在居住地附近旅遊。因此希望藉由補助進一步延長旅客停留時間、提高消費，讓旅客有機會深入感受在地文化及故事，透過旅遊重新獲得療癒。