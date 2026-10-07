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台灣職業籃球大聯盟（TPBL）新賽季將於10月17日點燃戰火，聯盟本季以「來真的」為年度口號，並正式宣布與蝦皮購物達成首家冠名贊助合作。為鼓勵球迷踴躍進場支持國內籃球，蝦皮購物將於7場季前熱身賽、126場例行賽及最多19場季後賽中，每場提供1萬元購物金供進場球迷抽獎，全賽季預計最高將送出高達152萬元的實質回饋，期望藉由此次跨界結盟，進一步擴大職籃影響力與球迷參與度。TPBL新賽季將在10月17日開打，本季本土球員最低註冊人數維持9名，上限由14名增加至17名；外籍球員註冊人數調整為最少3名，最多4名，提供球團在人員配置、球員養成及因應傷病時更充足的彈性。聯盟今年賽季希望能再往前走一步，本季加入林庭謙和賀丹等中華隊國手，今年年度口號就是「來真的」，聯盟和球團的投入肉眼可見，希望讓球迷看得到整體對於營運的投入。年度獎項方面，新增了「三分球王」，票選類新增東山再起獎和社會影響力獎。同時聯盟也和蝦皮進行合作，成為首家冠名贊助夥伴，擴大職籃影響力。蝦皮購物台灣菲律賓總經理李毓晨表示，「這不僅是一次商業合作，而是我們投資台灣，回饋台灣的一個重要里程碑。」為鼓勵球迷進場，蝦皮購物將於7場季前熱身賽、126場例行賽及最多19場季後賽，每場提供1萬元蝦皮購物金，全賽季依實際場次最高送出152萬，進場球迷將有機會獲得，活動辦法以聯盟公告為準。