我是廣告 請繼續往下閱讀

俄羅斯西伯利亞伊爾庫茨克（Irkutsk）1名任職於抗鼠疫研究所實驗室的28歲女性研究員希皮洛娃（Darya Shipilova）因不明肺炎死亡病逝，當局隨後追蹤並隔離約200人，讓外界擔心可能是感染肺鼠疫，但因俄羅斯官方消息封閉，實際狀況仍呈現未知。當地民眾則告訴美媒CNN，在鼠疫消息傳出後，醫院作出的不尋常動作。截止至目前，已有4個國家針對俄羅斯邊境加強檢疫。根據CNN報導，俄羅斯當局極力試圖平息各界對西伯利亞防鼠疫研究所年輕女員工身亡的疑慮。然而，官方隨後對其接觸者實施隔離，並在當地醫院採取新型防疫措施，反而讓憂心真相遭到隱瞞的民眾疑慮再起。CNN揭露，伊爾庫茨克當地一家婦產醫院正對患者進行全面健康檢查，並要求填寫有關「鼠疫」及其他傳染病疑似症狀的問卷。來自伊爾庫茨克州安加爾斯克市（Angarsk）的29歲部落客加夫里尤尼娜（Ulyana Gavryunina）透露，由於新實施的隔離限制導致丈夫無法陪產，她在懷孕第40週時不得不臨時更換婦產醫院。當她前往伊爾庫茨克市的婦產中心進行預定產檢時，平時陪同的母親被拒絕進入。醫護人員為她量測體溫、檢查舌頭，並要求她配戴口罩、進行手部消毒，同時填寫兩份問卷。其中一份問卷標題為《法定高致命性傳染病鼠疫疑似病例調查表》，列出了高燒與胸痛等症狀。加夫里尤尼娜表示，醫護人員並未主動提及鼠疫，僅稱有一種未知的「新病毒」，需要採取額外預防措施以保護新生兒。她透露醫院內部氣氛還算平靜，「只是大家都戴上了口罩」。她最擔心的是被告知即便丈夫進行額外檢測，也無法再進入產房陪產。這起事件的首個異常跡象出現在10月2日。當時伊爾庫茨克州州長伊戈爾·科布澤夫（Igor Kobzev）於 Telegram 發文指出，俄羅斯聯邦消費者權益保護局（Rospotrebnadzor）局長波波娃（Anna Popova）已召集「緊急會議」，討論當地一名居民疑似感染「特別危險傳染病」的病例。科布澤夫當時並未提到鼠疫，但鄰近的布里亞特共和國首長齊德諾夫（Alexey Tsydenov）則在聲明中指出，該名女子「在伊爾庫茨克州死於鼠疫」，直接指出了事件可能性，但這份聲明隨後被修改為「可能死於鼠疫」。目前外界仍無法確知這名實驗室員工罹患何種疾病或如何感染，但俄方不透明的應對方式已引發廣泛推測。當地媒體則報導稱，伊爾庫茨克防鼠疫研究所內已有 60 名員工接受隔離，多家醫院也面臨防疫限制。儘管俄方頻頻保證，該地區的多國表示正密切監控，並已採取預防性措施。哈薩克、吉爾吉斯、烏茲別克及塔吉克已在國家邊境通關口岸實施檢疫管制。烏茲別克當局更表示已提升對高致命性傳染病的應對準備。不過，過去與俄羅斯有傳染病防制合作歷史的中國，目前似乎未採取額外的邊境措施。