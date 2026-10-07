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藍營近日抓著民進黨台北市長參選人沈伯洋的毒品論述猛攻，國民黨立委羅智強更直接開嗆：「真正的沈伯洋，是要讓社區中心發毒品，讓毒品走進我們的家庭！」這讓資深媒體人黃暐瀚都看不下去了，認為如此錯誤又偏差的論述，不僅會引來質疑，市民經查證後也會自我思考，痛批此舉既不負責、也不聰明、更不應該。「看了好幾遍，不敢置信。」黃暐瀚表示，要質疑沈伯洋2014年對於反毒的「看法」，是合理的；但，直接把「社區發毒品」當成2026年沈伯洋參選台北市長的「政見」。他強調，國民黨立委的說法，既不負責、也不聰明、更不應該，畢竟研究一個議題，未必就要推行那個政見。黃暐瀚談及，2002年曾與台北市長參訪荷蘭紅燈區了解性產業專區，但這不等於台北也要推動。參選人說過什麼？當然值得關注，但更該檢視的，是其參選時提出的政見，昔反核的朱立倫2019曾說「願意重啟核四」，2011馬英九一週內改口是否願意簽署「兩岸和平協議」，候選人的定版政見，才是對選民負責的施政方向。黃暐瀚問道，沈伯洋有沒有參選市長的反毒政策？有；有沒有要推動「社區發毒品」？沒有；更不要說，即使把他2014年的文章討論內容，全部當成政見來執行，「給予無法控制自己的吸毒者毒品」這樣的國外做法，也絕對不等於「普發毒品」給小孩、給少年、給爸爸媽媽。錯誤又偏差的過度論述，會引來質疑；隨後市民會查證、會思考、會選擇。