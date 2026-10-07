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爆料延燒家長帶兒驗傷 校方一天內火速終止聘任

台中市潭子區近日爆發教師爭議，一名自補教界轉戰私立名校的施姓外聘數學教師，遭學生指控上課期間多次對女學生開黃腔，甚至疑因學生舉報而在課堂嗆聲，聲稱自己在校內「角色很大」，「舉報我也沒用」，還在上課期間將男學生帶到沒監視器的樓梯間發生肢體衝突，家長事後帶孩子就醫驗傷。校方昨緊急開會，決議終止聘任；教育局表示，相關指控是否屬實，仍待性平調查釐清。網友昨（6）日在網路發文爆料，該名施姓數學教師上課期間屢對女學生開不當玩笑，內容涉及「做八大」、「衛生棉」、「援交」等敏感話題，甚至被指曾表示要陪女學生去上廁所；也有學生指控，女學生赴英國進修時，還遭老師以不雅內容嘲諷。學生另指控，施老師曾在課堂上公開嗆聲舉報者，甚至表示「舉報我也沒用」、「你以為自己是誰」等語。網路流傳的學生錄音內容則提及，施老師曾表示學生可能不了解自己「在整個學校的角色」，並質疑「你們以為你說的就算」。網路也陸續出現自稱曾受教的學生留言，指控過去就讀國高中期間，曾遭遇不雅玩笑、取不當綽號或言語針對等情況。除了言語爭議，學生也指控5日上課期間發生肢體衝突，當時一名男學生因想起身拉電風扇、未立即回到座位，遭施老師帶往沒有安裝監視器的樓梯間，之後疑似發生肢體衝突。學生事後出現左臉、右頸及其他部位擦挫傷，家長隨即帶孩子到醫院驗傷，並前往派出所說明情況，目前暫未提出傷害告訴。台中市議會民進黨團總召周永鴻主動關注此事，校方6日下午由校長親自主持緊急會議，邀集一級主管及家長會代表共同研商。並於會後公告表示，針對網路流傳外聘數學施老師的相關情事，為避免家長疑慮並維護學生受教權益，經會議決議「自即日起終止與施老師的聘任關係」。校方並未說明網路流傳的指控是否屬實。教育局長蔣偉民表示，網路流傳的開黃腔、毆打學生等內容，目前都不能直接認定為事實，必須由學校依規定組成調查小組進行查證，不能由校方自行認定性平案件結果。教育局接獲檢舉後已轉請學校處理，並督促校方依規定處理教師是否涉及解聘、停聘或不續聘等問題。據了解，校方預計明天召開性平會，後續將依調查結果處理；若經調查認定涉及違法或不當情事，將依《性別平等教育法》等相關規定處置，維護學生受教權益及校園安全。