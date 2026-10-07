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▲115年全民運五人制足球 新北市男子組團體賽金牌 (圖 / 新北市政府體育局提供)

▲115年全民運滑輪溜冰女子花式直排自由型金牌 新北市黃詠蘭 (圖 / 新北市政府體育局提供)

▲115年全民運滑輪溜冰男子花式直排自由型金牌 新北市陳毅帆 (圖 / 新北市政府體育局提供)

115年全民運動會10月17日至22日在桃園市登場，新北代表隊蓄勢待發！今（7）日上午於市政會議授旗，由巧固球代表隊教練方慎思率隊接旗，為即將上場的選手加油打氣。本屆新北代表隊共1,019名隊職員，將參加32項運動種類，從全民運常勝軍到新生代好手都將披上新北戰袍，全力迎戰來自全台各地的勁敵；提前賽目前也已傳回捷報，滑輪溜冰陳毅帆及男子五人制足球接連完成連霸，為新北代表隊搶先開出好彩頭。侯友宜表示，每一位站上全民運賽場的選手，背後都有長時間訓練累積的汗水，謝謝選手不畏辛苦，一次次突破自己，也感謝教練、團隊及家人的陪伴支持。期待大家齊心把象徵團體最高榮譽的總統獎帶回新北，但比起勝負，更重要的是選手如何一步一步朝自己的目標前進。選手負責在場上全力以赴，市府要做的，就是把後勤照顧及訓練資源準備好，成為大家最穩定的後盾。體育局表示，本屆授旗代表方慎思教練所帶領的巧固球隊，是新北市在全民運的傳統強項，男子組已完成9連霸，本屆將朝10連霸紀錄挺進。除了團體種類力守榮耀，多位新北連霸好手也將再次登場，包括台灣首位「舉起一公噸的男人」田基森，挑戰男子健力120公斤以上級6連霸；男子裝備健力105公斤級楊晉嘉挑戰5連霸，女子摔角60公斤級陳韻鼎則要拼4連霸。沙灘手球男子組及躲避球女子組也將力拼2連霸。提前賽部分，「花式滑輪溜冰王子」陳毅帆已率先完成個人直排花式自由型2連霸，男子五人制足球也成功衛冕，一面面提前入袋的金牌，讓新北代表隊帶著氣勢迎向接下來的正式賽程。全民運動會每2年舉辦一次，與全國運動會交錯辦理，競賽以非奧運、非亞運種類為主，也是許多民間蓬勃發展運動的重要競技舞台。本屆全民運新北市代表隊由滑輪溜冰、男子五人制足球等二項競賽率先開張獎牌庫，截至目前總獎牌為3金5銀4銅。從提前賽率先奪金，到接下來一場場關鍵賽事，1,019名隊職員將帶著新北市民的加油聲全力拼戰，詳細賽程及選手最新戰況，請持續關注【新北運動聚點】Facebook粉絲專頁。