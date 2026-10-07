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▲「溪口文化餐桌」以飲食作為媒介，將溪口的特色物產、農業文化與地方創生行動帶到城市，讓更多人從餐桌認識嘉義溪口。（圖／記者陳美嘉攝，2026.10.07）

▲「溪口文化餐桌」以飲食作為媒介，將溪口的特色物產、農業文化與地方創生行動帶到城市，讓更多人從餐桌認識嘉義溪口。（圖／記者陳美嘉攝，2026.10.07）

為推廣國產食材與農村產業價值，由崙禾社會企業主辦的第二屆崙尾文化節，「溪口文化餐桌」今(7)日於高雄漢來大飯店舉辦，邀請漢來大飯店主廚王誌雄以溪口特色農產品設計料理，選用綠蘆筍、絲瓜、花蒲及鵪鶉蛋等在地食材入菜，透過餐飲文化推廣國產食材。崙禾社會企業表示，漢來美食集團長期與崙禾社企合作，以綠色採購支持在地小農，讓國產食材更容易被大眾認識。溪口物產從農田走上城市餐桌，不只是食材產地的轉移，更希望讓消費者了解農產品背後的生產環境與農民投入。透過主廚料理與產地介紹，讓參與者從餐桌認識溪口土地，以及當地農業發展的故事。崙禾社會企業指出，自地方文化與農業出發，持續透過不同形式的活動推廣溪口農業特色，希望讓更多人認識嘉義溪口，也讓地方產業有更多與外部交流的機會。除了推廣溪口物產，崙禾社會企業長期投入青年留鄉與農業人才培育，以「蘆筍」產業作為行動起點，陪伴青年重新認識家鄉土地。從農田裡的綠蘆筍、絲瓜、花蒲與鵪鶉蛋，到返鄉投入農業的青年，以及正在學習種植技術的學生，崙禾社會企業表示，溪口地方產業的發展，需要產地、青年、學校、企業與社會各界共同參與。透過本次文化餐桌，期望持續串聯企業ESG與地方創生，讓溪口物產走出產地、進入城市，同時讓更多人看見嘉義農村正在發生的改變。