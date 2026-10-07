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百工百業挺國旅 群聯砸逾億元鼓勵員工

三百公里內運輸系統強過航空

北高飛機重啟？交通部長樂觀看待

華信、立榮航空紛紛喊砍花蓮航線，華信在10月起將花蓮減少的運能，放到澎湖航線。交通部長陳世凱表示，當軌道運輸完善後，航空運輸的競爭力會弱化；若以載客量比較，台鐵一列車相當於8架飛機載客量，因此就算砍班花東旅遊，透過軌道運輸仍有充足運能。觀光署今（7）日舉辦「百工百業挺國旅」記者會，集結百家已安排員工國旅的企業，感謝企業以實際行動選擇臺灣。群聯電子創辦人兼執行長潘健成、全聯實業副總經理林子文也分享推動員工國旅的經驗，呈現不同產業將員工福利與臺灣旅遊結合的實際做法。潘健成說，有人跟他說科技業賺飽飽卻都去日韓旅遊花錢，他也認同支持國旅理念，沒想到跟公司福委會提議卻被說「不要啦會被罵」，沒搭飛機不算出國，因此加碼補助員工在國內旅遊。陳世凱出席致詞強調自己是來感謝企業，他特別感謝群聯提出1億元經費讓員工參與國旅，並進一步向旅行社再加碼1億元，以及許多科技業者願意提供經費鼓勵員工參與國內旅遊。近年不少台灣企業營收表現佳，希望企業照顧員工在國內旅遊，觀光署及旅遊業者則把旅遊服務做好，讓員工能夠玩得盡興，也願意一玩再玩。針對花蓮航線減班是否會影響當地旅遊，陳世凱坦言，花東地區最主要的公共運輸工具仍是軌道運輸。一般而言，當300公里以內的軌道運輸系統足夠完善時，航空運輸的競爭力就會相對弱化。例如台灣西部在高鐵通車後，台北與高雄、台北與台中的航空市場也相對走弱。比較航空與鐵路差異，陳世凱說，若從座位數來看，台鐵EMU3000型列車一列可搭載約538人，一架飛機只能載客約70位，一列火車就相當於約8架小型飛機的載客量。特別是在台鐵EMU3000型列車投入服務，花東地區座位供給增加，旅客過去可能遇到「搶不到票」的情況已經大幅改善。另外，由於中秋連假高鐵人滿為患，外界認為可逐步恢復北高航線；華信航空董事長陳大鈞今提到，可以試試看，若有包機需求應提早1個月提出。陳世凱回應，自己尊重業者評估，而明年七月高鐵新車投入營運前，高鐵運能十分吃緊；若航空公司認為航線有競爭力，特別是連假期間歡迎嘗試。