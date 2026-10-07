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▲新北市新莊國小手球隊遠征丹麥 勇奪分齡賽冠軍 (圖 / 新北市政府體育局提供)

新北小將國內外賽場捷報連連！新莊國小手球隊遠征手球運動發源強國丹麥，在分齡賽一路過關斬將勇奪冠軍，年輕小將跨出校園，在國際賽場留下難忘一戰；大觀國中女子排球隊則在國內指標性賽事「永信杯」再度封后，第5度將金杯帶回新北。兩座冠軍，一座從海外帶回、一座在國內賽場寫下紀錄，背後是展現新北長期推動基層體育、扎根校園運動的豐碩成果，也證明新北孩子不僅能在國內競技場發光，更有實力迎戰國際舞台。侯友宜表示，孩子能夠站上頒獎台，掌聲不只屬於選手，也要感謝一路陪伴的教練、師長及家長。競技運動沒有速成，從第一次接觸運動、每天反覆練習，到真正站上賽場面對勝負，每一步都是孩子成長的一部分。這次新莊國小躍上國際、大觀國中穩固國內實力，看見的不只是兩座冠軍，而是選手們展現出的堅持與毅力。市長強調，新北市透過學校體育團隊、教練培育、訓練資源及賽事支持，打造完整的運動人才培育環境，讓孩子能夠安心訓練、勇敢逐夢。對新莊國小手球隊的小選手來說，這趟丹麥之旅不只是出國比賽，更是一堂真正走進國際賽場的體育課。面對不同國家的隊伍、陌生的環境與比賽節奏，孩子們從一開始的適應，到場上彼此提醒、互相補位，靠著團隊默契一路挺進，最終拿下分齡賽冠軍。教練陳冠良表示，能讓孩子站上國際賽場學習，就是非常寶貴的經驗，每位球員都是最棒的；隊長沈庭安也分享，最難忘的是大家在場上互相扶持，一起頂住壓力、完成比賽。隊員鄭聿婷更以優異表現獲選最有價值球員（MVP），為這趟國際賽之旅留下難忘紀錄，也為未來的手球路增添更多信心。同樣把金杯帶回新北的大觀國中女排，今年永信杯再度登頂最高頒獎台。一次奪冠不容易，五度冠軍更考驗一支校隊長年維持競爭力的底蘊，從平日訓練、場上磨合，到一屆屆學姊、學妹接棒，每一座冠軍背後，都有不同世代球員與教練共同付出的痕跡。大觀國中女排的成功，充分展現「從基層培育人才、從校園建立根基」的重要性，在國小培養運動興趣與基本能力，進入國中後接受專業訓練，再逐步銜接高中、大專及更高層級的競技舞台，穩定的培育環境，正是讓選手能持續留在場上、一步步往前走的重要力量。體育局表示，推動競技體育，不只是培養少數頂尖選手，更重要的是讓更多孩子能夠接觸運動、喜歡運動，也學會互助合作、面對輸贏與挑戰，並在適合自己的項目中找到舞台。從新莊國小跨海奪冠，到大觀女排五度封后，兩支隊伍走的是不同的競技道路，卻都從新北校園出發，冠軍是榮耀，更是下一階段目標的起點。新北市將持續攜手學校、教練及家長，陪著更多選手把喜歡的運動練下去，一步一步挑戰更大的賽場。