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TPBL台灣職業籃球大聯盟全新賽季即將點燃戰火，自CBA返台加盟臺北台新戰神的頂尖球星林庭謙，對於即將迎來的個人台籃首秀直呼很期待。面對本季轉戰台灣職籃的高關注度與壓力，林庭謙強調自己的內在要求遠大於外界壓力，目前身體狀態已調整至最佳，準備好以絕佳姿態迎接嶄新賽季。談到TPBL盛大的開季記者會，林庭謙表示這與過往在CBA的經驗相當不同。他指出，過去在CBA較少參與聯盟層級的聯合開季活動，多半是球團各自舉辦專屬的出征儀式，因此這次的體驗讓他感到十分新鮮。在活動現場，他也與休賽季經常一起訓練的好友人敘舊，對於雙方首度以對手身分在台灣職籃的正式場合碰頭，他稱感覺「蠻新鮮、蠻有趣的」。針對外界關心他在經歷亞運征戰後是否缺乏休息，林庭謙親自破除疲勞傳聞。他強調，賽季之間其實間隔了蠻長一段時間，亞運結束後他已獲得充足的休息，並積極進行身體狀態調整與肌力訓練，隨後便全心投入個人自主訓練以備戰新賽季。他明確表示目前的身體狀況非常良好，完全具備迎接高強度賽事的條件。至於球隊陣容與戰術磨合方面，林庭謙透露目前與台北戰神的新隊友們配合得相當不錯。由於圖齊教練接掌兵符的時間不長，全隊都還在努力學習與適應新的戰術體系。雖然他對教練的風格有一定程度的熟悉，但系統上仍有不同之處，因此必須透過團隊間大量的溝通，確保在最短時間內將教練設定的戰術執行到最好。頂著旅外球星光環回到台灣，林庭謙坦言，無論在哪裡打球，幫助球隊拿下好成績的目標從未改變。面對外界的高度期盼與檢視，他平靜且自信地回應：「不管以前在哪裡打球，自己心裡都有這樣的一個想法：我想要表現到最好，所以我給自己的內在壓力，其實一直都比外界給的壓力還要大。」他將專注於場上的表現，期盼在TPBL的首個賽季就能發揮最大影響力，帶領球隊朝最終目標邁進。