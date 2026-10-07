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針對富崴公司指稱台電片面接管離岸二期工程，台電今（7）日再次強調，因富崴經營不善，下包商Vestas失去信心、終止分包合約。富崴公司6月3日與6月27日兩度主動請求台電接管，台電為確保工程順利完工才依約接管後續風機安裝工程，並於公證人現場見證下，完成風機設備點交，所有權已屬台電所有。對於富崴公司違法違約設定風機抵押權，台電重申，依照合約規定及富崴自行簽署的承諾書內容，富崴很清楚風機不能設定動產抵押，仍違法違約設定，台電已於9月21日發函要求富崴公司自行註銷抵押權登記，並且通知債權抵銷以保全台電債權，並在10月5日正式向金管會提出檢舉。有關富崴及其母公司森崴的借款，台電表示，迄今均未見森崴發布的重大訊息，有揭露任何足以說明該筆約61億元擔保債權的資金貸與或其他債權發生的事實及原因，富崴及森崴能源理應具體說明該債權的發生原因、發生時間、資金來源等。另就富崴公司指控台電扣留保留款42.8億元，台電強調，此案已依法依約支付9成款項，從未有過拖欠，並無所謂扣留保留款情況。台電強調，保留款依合約規定，須待工程完工驗收合格後才可以給付，這個規定在工程會契約範本也有，不是針對富崴的特別規定，此案工程是因為富崴公司未能依約履行且工程進度嚴重延宕，迄今尚未完成，更遑論驗收合格，自然還未達到可以請求保留款的條件。針對富崴公司主張台電積欠款項，顯然毫無法律常識，亦在混淆視聽，意圖脫免其自身責任。台電再次要求富崴公司立即辦理相關風機動產抵押權的塗銷，並停止一切可能妨礙台電使用、安裝及管理風機設備的行為。台電強調，全力推進離岸二期工程進度。風機部分，經台電接手後，近日已再完成1部風機安裝，將持續推進工程，對於富崴違法違約設定抵押及其他損害台電權益的行為，台電已採取並將持續採取必要法律措施。並以完成風機安裝及併網為首要目標，維護國家重大建設及全民利益。