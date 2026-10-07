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不甘心家鄉落寞 童子瑋決定投身政治

童子瑋：盼孩子驕傲稱「我來自基隆」

聊天聊出創作靈感 MV導演也感受童子瑋親和力

基隆市長參選人童子瑋今（7）日推出第二首競選主題曲《基隆微笑》，由深耕基隆音樂教育超過30年的音樂人周峰毅創作詞曲，從港口、市場、廟埕與城市生活出發，寫下基隆人的共同記憶。童子瑋表示，這首歌更像是自己一路在基隆成長、工作、投入公共服務的生命故事；每一次市民的微笑與肯定，都是他繼續往前、推動基隆改變的力量。童子瑋指出，自己從小就在慶安宮廟埕的香火，以及攤販、市場的叫賣聲中長大。長輩常說，以前想買好東西就要到基隆，熱鬧的港口、委託行與人潮，是他童年記憶裡最驕傲的家鄉風景。即使求學階段家人曾希望他出國，他仍然覺得朋友在這裡、家也在這裡，基隆始終是自己最有歸屬感的地方。童子瑋表示，退伍回到家族事業工作後，他也親眼看見港口周邊逐漸安靜，報關行一家一家拉下鐵門，許多年輕人為了工作離開基隆。那段時間，他心裡一直有一個聲音，「不能只是看著家鄉這樣下去」，也正是這份不甘心，讓他最後選擇投入政治，希望用另一種方式替基隆做事。童子瑋表示，《基隆微笑》歌詞裡寫著「在這裡讀書，在這裡追求，每一步都是基隆給我的夢」。對他而言，這句話就是一路走到今天最真實的心情。基隆給了他成長的環境，也讓他在公共服務的過程中，看見不同家庭、不同世代的需要，這些累積都成為自己持續投入市政的重要原因。童子瑋表示，《基隆微笑》是一首溫暖的歌，不論一直留在基隆，或曾經離開、後來再回來，每個人心裡都有屬於自己的基隆記憶，而這些記憶共同組成這座城市最珍貴的樣子。強調最大的期待，就是有一天，每一個在基隆長大的孩子，都能很驕傲地說出「我來自基隆」，而市民臉上的每一個微笑，也會成為基隆繼續前進的動力。詞曲創作者、基隆音樂藝術教育展演協會理事長周峰毅表示，這次《基隆微笑》的創作靈感，也來自他和童子瑋一次聊天。童子瑋曾跟他說，正因為去過國外、走得越遠，「反而越知道自己從哪裡來」，這句話讓他很有感觸，因為一個人最在意的，往往還是陪著自己長大的家鄉，希望用音樂唱出基隆人的共同記憶，也讓這首歌帶給市民更多微笑。本次執導《基隆微笑》MV的導演大海則說，在拍攝過程中，他一路陪著童子瑋走進基隆街頭，也從聊天與互動中感受到童子瑋對這座城市的深厚情感。影片裡保留了不少童子瑋與市民自然互動的畫面，不少民眾看到他，不是主動牽手，就是挽著手臂，也會直接向他反映市政問題與地方期待的建設。大海指出，從這些沒有刻意安排的互動裡，可以看見童子瑋的親和力，也能感受到不同年齡、不同族群的市民對他的熟悉與信任。