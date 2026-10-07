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藍營支持者處高度焦慮！趙曉慧：登《少康戰情室》時機點剛好

民進黨台北市長參選人沈伯洋接連突破同溫層，先赴資深媒體人王偉忠節目，觀看次數至今已飆至377萬；後續他接受李四端專訪，影片流量也在短時間內迅速衝高。沈伯洋今（7日）晚將登上前中廣董事長趙少康主持的節目，預計晚間8時播出。作家趙曉慧認為，這次專訪的破圈威力應該是最大的，最難觸及到的藍營長輩可能因此對沈伯洋改觀。趙曉慧指出，趙少康是「戰鬥藍」的精神領袖與資深媒體人，曾是2024年國民黨副總統候選人，堪稱是藍營的「議題定調者」，藍營立委、縣市長與核心幕僚每天晚上都在看《少康戰情室》這個節目，受眾還包括軍公教眷村長輩、退休知識份子與商界人士，平均收視率長期穩居1%，被公認為泛藍陣營收視率最高、政治影響力最大、最具話題定調權的「旗艦政論節目」。「沈伯洋現在去《少康戰情室》，時機點非常剛好！」趙曉慧直言，「含淚投票」在藍營已經不是鐵板一塊了，藍營支持者也處於高度焦慮、尋找答案與猶豫的狀態，沈伯洋如果在節目中展現出有禮貌、理智、專業、有榮民之孫背景的形象，會讓電視機前正處於猶豫期的藍營選民產生極強烈的認知震撼，直接瓦解蔣萬安陣營的抹黑策略。趙曉慧拋建議，若有機會談到毒品議題，沈伯洋可以強調：「我是犯罪學學者，我不主張毒品除罪化；美沙冬是馬英九政府時期推動、2021 年蔣萬安立委提案支持的國家級公衛減害政策」，或是「美沙冬計畫是馬英九時期台北市率先推動、2021 年蔣萬安自己提案支持的成功公衛經驗。今天蔣萬安為了選情，罵市府醫護人員天天在做的戒毒公衛是『發毒品』，這對得起基層醫護嗎？」「這些都是鐵錚錚的事實，趙少康不可能硬要亂凹、狡辯。」趙曉慧強調，沈伯洋上一次節目，就能直接對著全台灣幾十萬名藍營與淺藍選民講話，這一戰能在藍營最穩固的地盤裡，撬動最關鍵的邊際選票，後面還有知名主持人蔡康永的專訪助威，能在民調上完成與蔣萬安的黃金交叉，順勢將最後的投票率催出75%，邁向勝選！