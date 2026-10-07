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▲美村園區讓教育、餐飲與社區參與在同一場域發生，希望吸引民眾走進來、坐下來、認識彼此，（圖／基金會提供）

▲基金會首次與未來餐飲合作，成立蔬食餐廳「希望製造」，已於9月1日開始試營運，以低碳蔬食、減塑減廢為經營方向，（圖／基金會提供）

讓孩子從遊戲認識差異，也讓身心障礙者透過工作與展演參與社區生活。唐氏症基金會在台中美村綜合服務園區整合西區親子館、昇平托嬰中心及世代共融基地，並攜手餐飲業者開設蔬食餐廳，串聯育兒服務、餐飲與社區活動，讓不同年齡、不同能力的人有機會在日常生活中相遇。基金會董事長林正俠表示，隨著美村園區加入，目前在台中設立及經營的服務據點已達21處，涵蓋親子托育、小型作業所、日間照顧、夜間住宿、社區生活及玩具銀行等服務。新場域則進一步將親子家庭、身心障礙者、長者與社區居民連結在一起，讓共融教育從幼兒時期延伸至社區。西區親子館為西區首座親子館，一次最多可服務74組親子家庭。呼應國立台灣美術館、草悟道等周邊藝文特色，館內透過色彩、線條、建構、閱讀與感官探索，引導孩子動手創作，也鼓勵家長參與，陪伴孩子以各自的興趣與步調探索、表達。林正俠說明，昇平托嬰中心提供80個收托名額，是目前台中市收托量最大的公共托嬰中心。職能治療師與物理治療師每月入班，將專業觀察及建議融入日常照護，並運用智慧調光、語音操作及空氣循環設備，協助托育人員管理環境。中心也將不同膚色、白斑及唐氏症樣貌融入遊戲，讓幼兒在熟悉的情境中接觸多元外貌，逐步認識每個人的不同特質，學習尊重與接納。世代共融基地則將服務延伸至餐桌與社區活動。基金會首次與未來餐飲合作，成立蔬食餐廳「希望製造」，已於9月1日開始試營運，以低碳蔬食、減塑減廢為經營方向，空間並結合公益品牌「愛不囉嗦」商品展售及身心障礙者才藝展演，增加民眾認識身心障礙者工作與創作能力的機會。基地另規畫假日市集、展演展售及社區活動，讓唐氏症者與其他身心障礙者，能以工作者、創作者或活動參與者的身分走入社區。親子家庭、長者與居民也可透過用餐、逛市集及欣賞演出，與不同生活經驗的人交流。唐氏症基金會董事長林正俠表示，基金會從支持唐氏症家庭出發，逐步發展早期療育、兒童與家庭服務、身心障礙服務及就業培力，並與地方政府、社區夥伴合作，回應不同生命階段的需求。他說，美村園區讓教育、餐飲與社區參與在同一場域發生，希望吸引民眾走進來、坐下來、認識彼此，透過持續互動，讓共融成為社區日常的一部分。