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台股近日來直逼5萬點，市場焦點也轉向企業營收與獲利能否接棒。近期超微（AMD）董事長暨執行長蘇姿丰旋風訪台，密集拜會台積電、鴻海、廣達等供應鏈夥伴，並透露AI運算需求持續攀升，將進一步擴大對台灣供應鏈投資，凸顯台灣在全球AI產業鏈的重要地位。同時，9月營收陸續揭曉，鴻海首突破兆元、第三季創新高，台積電8月營收單月新高，AI需求持續反映台廠營運表現，也讓布局半導體、電子零組件及伺服器等領域的國泰台灣科技龍頭ETF（00881）自2025年底至今年9月底，基金規模成長113.66%，顯示市場對台灣科技產業的配置需求升溫。00881基金經理人蘇鼎宇表示，當台股逼近5萬點，科技股下一階段更重要的是成長能否持續獲得營收、訂單與獲利支撐。AI正從早期算力建置進入更廣泛的基礎建設與應用擴張，大型雲端服務供應商（CSP）持續擴大資本支出，需要升級的不只有GPU，先進製程、網路傳輸、伺服器、PCB、電力及散熱也須同步跟進，台灣半導體供應鏈在AI硬體的重要性，也正從伺服器組裝向零組件、製程原物料及設備延伸，AI成長版圖持續擴大。蘇鼎宇指出，AI正從「一顆晶片」走向「一整座AI工廠」，新一代AI伺服器規格升級正是重要觀察指標。隨著AI運算規模擴大，網路通訊、記憶體、供電及PCB等環節的重要性同步提高，顯示出AI競賽已經不只是比拚晶片效能，更進一步延伸至資料傳輸、能源供應及整體系統效率；加上AI逐步由模型訓練走向推論、AI代理人及更多應用場景，需求可望由算力核心向伺服器與關鍵零組件延伸，具備完整科技聚落的台灣供應鏈可望持續扮演重要角色。值得注意的是，AI主線延續，但領漲族群並非一成不變，觀察今年初至9月30日的台股4大電子產業，電子零組件指數報酬134.8%，高於半導體的78.8%，顯示AI投資需求逐步由核心晶片向PCB、電力與散熱等周邊環節延伸。另外，00881以科技龍頭為核心、兼顧不同次產業，截至9月底半導體占59.31%、電子零組件20.02%，產業範疇涵蓋晶圓代工、IC設計、PCB、伺服器組裝，以及電力模組、封測、散熱等領域，主要成分股包括台積電、聯發科、台達電、鴻海、聯電等，透過一籃子配置參與AI供應鏈不同環節發展及科技產業輪動。展望第四季至2027年，蘇鼎宇認為，AI行情將進一步進入比訂單、比獲利、比落地的基本面驗證期，9月營收、第三季財報、CSP資本支出及新一代AI伺服器出貨進度，都是後續重要觀察指標。尤其台股逼近5萬點後，市場對企業基本面的要求也將提高，後續可留意具備技術門檻、訂單能見度及全球供應鏈地位的企業。對看好AI及台灣科技中長期趨勢的投資人，可透過00881採定期定額或分批方式參與。