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傳奇靈魂歌后順子於90年代末叱吒華語樂壇，〈回家〉、〈寫一首歌 April 5, 1969〉、〈星星 I'm Not A Star〉等金曲傳唱29年，不過23年前的國慶晚會上，擔任表演嘉賓的她，演出荒腔走板，不僅忘詞全程看小抄和走音，甚至唱到整個人跪地又哭又笑，讓全國民眾看傻眼，也成了天后演藝生涯的黑歷史。2003年10月11日，中華民國總統府前廣場封街舉辦「相信台灣鬥陣 Party」雙十國慶晚會活動，擔任開場演出嘉賓的順子，在演唱經典台語民謠〈雨夜花〉時突然表現脫序，除了不時忘詞看小抄、歌曲音準嚴重走調，唱〈回家〉時還在舞台上出現又哭、又笑、又跪等舉動，最後一度因為流淚而無法繼續演唱。由於國慶是國家級的重要場合，身為金曲歌后的順子在全台觀眾面前表現如此失常，讓各界譁然，當時經紀人周駿益出面表示，順子在當天出發表演前吃了一包感冒藥，公司當時沒有特別注意，事後解釋是因為吃了感冒藥之後，藥效導致她在一段時間內精神比較沒辦法集中，才會在舞台上出現嚴重的失常表現。沒想到，爭議事件還沒完，國慶演出失常後的隔天晚上，順子又傳出在台北市大安區的茶樓吃宵夜時，因為情緒不穩而大吵大鬧，被警方送到醫院後還大鬧急診室，當時經紀公司出面回應，指出順子因為個性直接、說話大聲加上當時身體不適，才會引發誤會，並非刻意鬧事。順子近年淡出樂壇、旅居法國，最近一次露面是在2024年6月的第35屆金曲獎，R&B天后睽違10年重返台灣擔任表演嘉賓，現場帶來經典作〈回家〉，同時透露了未來有計畫要與台灣音樂人合作、籌備新專輯的消息。