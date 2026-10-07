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▲周子瑜一身精品機場穿搭，整套行頭粗估破40萬元。（圖／品牌提供）

TWICE台灣成員周子瑜近日現身韓國仁川機場，準備啟程前往新加坡，參加F1新加坡大獎賽（Singapore Grand Prix）相關活動。她一身LV機場穿搭曝光後，立刻引發粉絲討論，紫羅蘭色外套搭配白色高領上衣與灰色短裙，整體造型清新又帶有學院風，氣質依舊仙氣滿滿，完全是「美神降臨」等級，而身上行頭粗估就破42萬，子瑜的美貌又把精品襯托出另一番層次。周子瑜這次機場造型選穿LV全新Back To School女裝系列，以紫羅蘭色植絨牛仔外套作為視覺重點，內搭白色高領上衣，下身搭配灰色羊毛短裙，再踩上Donna小牛麂皮高筒靴，整套穿搭在甜美與俐落之間取得平衡，讓她一現身機場就像畫報拍攝現場。她過去每次公開機場穿搭，都能引發粉絲關注，這回前往新加坡看F1，造型比起華麗禮服更加日常，卻依舊精緻度滿分。紫色外套襯出她白皙膚色，短裙與長靴也拉出修長比例，整個人看起來清爽又高級。周子瑜這套造型看似低調，價格卻相當驚人。外套約新台幣10.8萬元，高領上衣約6.1萬元，灰色短裙約5.3萬元，高筒靴約8.4萬元，光是服裝與鞋款就粗估超過30萬元。她手上再搭配Multipass包款，約新台幣8.4萬元，包上還掛著貓咪吊飾，約新台幣2.5萬元，整套行頭加總粗估落在新台幣41至42萬元左右。子瑜身上的包款是LV的新品，展現出千變萬化的風格特質，這正是其獨特個性的奧秘所在，並旋即擄獲Lisa、申敏兒、全智賢、鄭好娟、王淨、劉亦菲、宋茜、鍾楚曦、周冬雨、文詠珊等女星的芳心，為日常通勤造型或穿梭機場穿搭注入高級鬆弛感，成為新一代的女星愛用包。