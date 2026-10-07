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奧斯伯格提到，巴菲特並不是用手機來看YouTube頻道，而是會坐在躺椅上，用電視大螢幕觀看YouTube。在早上，巴菲特幾乎會固定觀看CNBC節目，除了演算法推薦的內容之外，他也會觀看與波克夏海瑟威相關的影片。





此外，巴菲特也會觀看已故好友，也是他多年商業夥伴蒙格(Charlie Munger)的舊影片，其中包括蒙格2018年在密西根大學發表的一場演講。

上個月卸下波克夏海瑟威（Berkshire Hathaway）董事長一職後，現年 96 歲的「股神」巴菲特（Warren Buffett）正式展開了他的退休生活。然而，巴菲特並沒有把夜晚的時間花在沙灘漫步或環遊世界上，美媒財星披露，他的夜晚行程反而驚人地親切，就是坐在電視機前，看著 YouTube。根據華爾街日報報導，富國銀行前高管、同時也是巴菲特在橋牌桌上的摯友，奧斯伯格（Sharon Osberg）透露自己經常拜訪他，也會陪他一起看影片，「華倫看內容的範圍非常廣，有時候甚至是一些最無厘頭的東西」。不過，巴菲特並沒有把夜晚時間浪費在刷 YouTube Shorts 上面的垃圾 AI 影片，或是觀看 CNBC 的財經片段。他的觀影品味顯然更加多元且不尋常，他透露，從演員葛倫克羅絲（Glenn Close）的電影片段、律師羅伊·科恩（Roy Cohn）的紀錄片，到 1950 年代的廣告，甚至是烏茲別克版的《達人秀》（America's Got Talent）都在範圍內。報導提到，考量到巴菲特長期以來以抗拒新科技著稱，他觀看YouTube習慣尤為引人注目。身為蘋果公司（Apple）的資深投資者，他直到 80 多歲高齡才將手中的折疊手機換成 iPhone。巴菲特在YouTube上往往選擇觀看與自己興趣相關的影片，包括音樂劇歌曲、鐵路、以及歌手法蘭克辛納屈1930年代早期的演出。當然，除了看影片之外，閱讀書籍與報紙長期以來一直是他最喜歡的休閒活動之一。他曾表示，自己高達 80% 的工作時間都花在了閱讀上。而當他想完全把商業拋諸腦後時，他通常會開始打橋牌，包括與他多年的老友比爾·蓋茲（Bill Gates）一起打。巴菲特每週打橋牌的時間長達 8 小時。巴菲特在 2017 年接受《華盛頓郵報》採訪時曾說到，「我每週至少打四次，每次大約兩小時。」