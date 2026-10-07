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為感謝警方積極偵辦電纜竊盜案件，台灣電力公司屏東區營業處處長仇忠銘今（7）日親赴恆春分局，頒發破案獎金新臺幣6萬元，肯定警方迅速追查、緝捕竊嫌的成果，期盼持續透過警民合作，共同防制電纜遭竊，維護公共安全及民眾用電權益。恆春半島今年接連發生電纜失竊案件，不僅影響民眾用電，電纜遭破壞後更可能造成裸線外露，衍生感電等公共安全風險。恆春分局積極追查，於6月間迅速查獲竊嫌並移送法辦，案件經檢方偵結起訴，台電特頒獎金予以鼓勵。恆春分局長郭懷澤表示，警方對各類竊盜犯罪將持續積極追緝、依法偵辦，並加強轄區巡邏及電力設施周邊防竊勤務；也呼籲工程業者強化工地防盜措施，適時加裝感應照明設備，降低遭竊風險。仇忠銘指出，電纜含銅量高，容易成為竊賊覬覦目標，遭竊恐造成停電及公共安全事故。台電將持續與警方合作，提供失竊熱點等資訊，並加強回收業者宣導。