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中天綜合台《歐耶一級棒》明（8日）晚間10點播出「口罩戴緊帽子壓低，藝人談戀愛真是談何容易」，藝人小鐘分享過去因戀情曝光而分手的經驗。他透露曾有一任女友約會時臨時想買內衣，自己不好意思跟進店裡，只在外面等，沒想到隔天新聞卻寫成「小鐘陪女友挑性感內衣」，讓女方保守家庭相當震怒，當時收入不穩的他還被前女友家長洗臉，讓他覺得自己很像入贅。小鐘回憶，女友爸爸看到報導後氣到不行，女友也立刻打電話質問他：「你立刻去告那個記者。」這段感情後來也受到影響，讓他感觸很深，甚至因此寫下歌曲《分開的結果》。談到反跟拍撇步，他笑說最有效的方法是「走路」，因為狗仔多半開車，步行能隨時改變路線，最後更自嘲：「還有一招絕對有效，就是不紅。」小鐘也曾因演藝工作收入不穩，被女方家長當面洗臉。他表示，交往穩定後去見家長，對方爸爸問他做什麼工作，他回答自己是咻比嘟嘩團員，沒想到對方完全沒聽過，還反問：「那是修什麼的？」接著又追問他有沒有常上電視、有沒有房子和車子，明顯認為女兒跟他交往缺乏保障。更讓小鐘受傷的是，女方家裡經營傳統產業，爸爸還直接問他：「你收入那麼少又不穩定，要不要來我這裡上班？」讓小鐘坦言很沒面子，「很像入贅。」飯局結束後，他開車送女方爸媽回家，故意播放咻比嘟嘩的歌，沒想到對方聽了直說：「這誰的歌？難聽死了關掉。」他想用音樂蓋過老車聲音，又被補刀：「你聲音關小一點，我知道你的車很爛。」同場來賓小優也無奈表示，藝人身分在感情裡很容易被貼標籤。她曾和男友交往1年多，終於要見對方媽媽，沒想到男友媽媽一出現就先把兒子支開，接著開始打量她，甚至直說：「我知道你們演藝圈很黑暗、潛規則很嚴重，你們玩玩就好，我們這種家世，跟藝人扯在一起不好聽。」讓小優聽完難過到當場落淚。熊熊也對此相當有感，直言女藝人真的很容易被外界貼標籤，「如果女生跟一個長得不是那麼好看的男生交往，就會被說『他一定很有錢』。」她也曾被另一半家長質疑，某任男友的媽媽趁男友不在時問她一個月賺多少，還說藝人工作不穩定，擔心出去約會是否都要兒子付錢。更尷尬的是，對方媽媽還當面表示：「我坦白跟妳說，我比較喜歡他前女友，因為他前女友是老師。」讓熊熊相當無奈。更多精彩內容，敬請鎖定中天綜合台每週一至週五晚間10點《歐耶一級棒》。