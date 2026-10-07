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面對福爾摩沙夢想家總經理韓駿鎧日前直言台灣職籃「軍備競賽過熱、市場恐爆掉」的憂慮，TPBL副秘書長程柏仁於今（7）日做出回應。程柏仁坦言，球員薪資雖然是市場供需決定的結果，且樂見球團投入資源，但「大撒幣」模式確實無法長期發展。聯盟內部已多次討論建立「薪資上限」與「奢侈稅」制度，不過在兩聯盟競爭的現況下，相關配套仍需精算，並將尋求適合TPBL自身的健康經營模式。針對各隊休賽季重金補強、推高薪資結構的現象，TPBL副秘書長程柏仁表示，站在球團與市場角度，球員的價值與薪資終究是由市場需求決定，並非單一球團說了算。聯盟樂見球隊願意投入資源簽下頂尖球員，這對聯盟發展是正向推力，但從產業長遠營運來看，「聯盟樂見（球隊投入資源），但不希望一直用現在這種『大撒幣』的方式長期發展下去。」外界關心聯盟是否會設「薪資上限」或「奢侈稅」等機制來限制軍備競賽？程柏仁說明，建立這些制度涉及非常複雜的財務精算。參考國外職業聯賽，必須將轉播權利金收入、贊助商贊助、球隊門票收入，以及聯盟與各球隊的營運成本一併納入計算，才能推導出合理的上限與課稅門檻。程柏仁直言，這一切的前提是市場接近「單一市場」。然而，目前台灣職籃仍處於兩聯盟競爭的環境，若在雙方競爭下倉促訂定上限，反而可能造成球隊為了「湊滿上限」而被迫花更多錢。因此，最理想的狀態仍是回歸單一聯盟、市場趨於穩定後，再透過精算數據推出上限與奢侈稅制度。雖然兩聯盟整合是建立薪資上限的關鍵，但程柏仁強調「不會把所有事情都推給合併」。程柏仁透露，內部已針對此議題討論多次，就算未來沒有合併，也會著手規劃出一套適合TPBL自身的薪資管理與健康營運架構。程柏仁補充，各球團都希望永續經營，但也明白資源並非無上限，「錢總是有花完的一天」。目前聯盟正在審慎研擬定位，參考日本B.LEAGUE或韓國KBL等亞洲成熟聯賽的發展路徑，一步步建立完善的財務監控與制度，期望能引導台灣職籃走向更健康、更具永續性的商業模式。