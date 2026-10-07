上市營建股愛山林（2540）今（7）日公布 9 月合併營收 32.61 億元，年增 238.7%，刷新單月新高！主因「圓山帝寶」等交屋入帳；累計前 9 月營收 96.16 億元，年增 1.73%。
🟡圓山帝寶交屋挹注！9月營收32億創新高
上市營建股愛山林（2540）今（7）日公布 9 月合併營收 32.61 億元，年增 238.7%，刷新單月新高！主因「圓山帝寶」等交屋入帳；累計前 9 月營收 96.16 億元，年增 1.73%。
🟡自建案完工接續認列！新竹帝寶采蝶接棒挹注
愛山林積極轉型自建與土地開發，公司預估未來業績將由交屋與開發共同支撐。後續除了圓山帝寶持續認列，還有驗交屋中的「帝景2號」、「新竹帝寶9-1區」，以及即將取得使照的板橋「采蝶」等案接棒挹注。
🟡深耕北台灣捷運聯開！百億大案登場備受矚目
愛山林持續布局「新北十四張站」聯開與公辦都更；推案方面，中和 250 億「左岸明珠」公開銷售中，泰山「當代帝寶」（168億）與機捷 A7「AI都會城一期」（270億）即將登場。愛山林表示，目前手上握有數萬坪土地庫存，中長期營運動能可望獲得支撐。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
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上市營建股愛山林（2540）今（7）日公布 9 月合併營收 32.61 億元，年增 238.7%，刷新單月新高！主因「圓山帝寶」等交屋入帳；累計前 9 月營收 96.16 億元，年增 1.73%。
愛山林積極轉型自建與土地開發，公司預估未來業績將由交屋與開發共同支撐。後續除了圓山帝寶持續認列，還有驗交屋中的「帝景2號」、「新竹帝寶9-1區」，以及即將取得使照的板橋「采蝶」等案接棒挹注。
🟡深耕北台灣捷運聯開！百億大案登場備受矚目
愛山林持續布局「新北十四張站」聯開與公辦都更；推案方面，中和 250 億「左岸明珠」公開銷售中，泰山「當代帝寶」（168億）與機捷 A7「AI都會城一期」（270億）即將登場。愛山林表示，目前手上握有數萬坪土地庫存，中長期營運動能可望獲得支撐。
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