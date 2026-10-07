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▲愛山林9月營收創新高。圖為董事長祝文宇（右）與宏匯集團創辦人許崑泰去年一同出席捷運十四張站聯開案簽約記者會合照。（圖／記者徐銘穗攝）

上市營建股愛山林（2540）今（7）日公布 9 月合併營收 32.61 億元，年增 238.7%，刷新單月新高！主因「圓山帝寶」等交屋入帳；累計前 9 月營收 96.16 億元，年增 1.73%。上市營建股愛山林（2540）今（7）日公布 9 月合併營收 32.61 億元，年增 238.7%，刷新單月新高！主因「圓山帝寶」等交屋入帳；累計前 9 月營收 96.16 億元，年增 1.73%。愛山林積極轉型自建與土地開發，公司預估未來業績將由交屋與開發共同支撐。後續除了圓山帝寶持續認列，還有驗交屋中的「帝景2號」、「新竹帝寶9-1區」，以及即將取得使照的板橋「采蝶」等案接棒挹注。愛山林持續布局「新北十四張站」聯開與公辦都更；推案方面，中和 250 億「左岸明珠」公開銷售中，泰山「當代帝寶」（168億）與機捷 A7「AI都會城一期」（270億）即將登場。愛山林表示，目前手上握有數萬坪土地庫存，中長期營運動能可望獲得支撐。