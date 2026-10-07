上市營建股愛山林（2540）今（7）日公布 9 月合併營收 32.61 億元，年增 238.7%，刷新單月新高！主因「圓山帝寶」等交屋入帳；累計前 9 月營收 96.16 億元，年增 1.73%。

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🟡圓山帝寶交屋挹注！9月營收32億創新高

上市營建股愛山林（2540）今（7）日公布 9 月合併營收 32.61 億元，年增 238.7%，刷新單月新高！主因「圓山帝寶」等交屋入帳；累計前 9 月營收 96.16 億元，年增 1.73%。

▲愛山林9月營收創新高。圖為董事長祝文宇（右）與宏匯集團創辦人許崑泰去年一同出席捷運十四張站聯開案簽約記者會合照。（圖／記者徐銘穗攝）
▲愛山林9月營收創新高。圖為董事長祝文宇（右）與宏匯集團創辦人許崑泰去年一同出席捷運十四張站聯開案簽約記者會合照。（圖／記者徐銘穗攝）
🟡自建案完工接續認列！新竹帝寶采蝶接棒挹注

愛山林積極轉型自建與土地開發，公司預估未來業績將由交屋與開發共同支撐。後續除了圓山帝寶持續認列，還有驗交屋中的「帝景2號」、「新竹帝寶9-1區」，以及即將取得使照的板橋「采蝶」等案接棒挹注。

🟡深耕北台灣捷運聯開！百億大案登場備受矚目

愛山林持續布局「新北十四張站」聯開與公辦都更；推案方面，中和 250 億「左岸明珠」公開銷售中，泰山「當代帝寶」（168億）與機捷 A7「AI都會城一期」（270億）即將登場。愛山林表示，目前手上握有數萬坪土地庫存，中長期營運動能可望獲得支撐。

※【NOWNEWS 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
 
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徐銘穗編輯記者

新聞傳播學系畢業的INFP人，習慣踩進受訪者鞋裡共感，時常不小心過了頭，曾被受訪者阿嬤的故事逼哭，當媽後哭點爆低，看不得兒虐新聞。曾以《大海就是我的老闆 郭芙》報導，獲2020台灣扶輪公益新聞金輪獎平面報導佳...