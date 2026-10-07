我是廣告 請繼續往下閱讀

明天天氣搶先看！北東部稍微回暖、午後有雨

▲氣象粉專「天氣風險」表示，東北季風週四（8日）稍微減弱，北部、東半部仍受迎風面影響，有局部短暫陣雨，中南部則以晴到多雲為主，山區午後有局部短暫陣雨。（圖／天氣風險 WeatherRisk）

國慶連假水氣漸增！週五、週六雨勢較明顯

週日水氣減少！中南部高溫仍有33度

下波東北季風下週二起增強！影響台灣幅度預估有限

國慶連假即將到來，週末天氣是否適合出遊也是許多民眾關注的焦點。氣象粉專「天氣風險」表示，東北季風週四（8日）稍微減弱，明（8）日北部、東半部仍受迎風面影響，有局部短暫陣雨，中南部則以晴到多雲為主，山區午後有局部短暫陣雨。氣溫方面，北部、東部逐漸回升，中南部白天高溫仍可達31至33度，日夜溫差較為明顯。國慶連假的雨勢則是週五晚間至週六上半天最為明顯，提醒有規劃出遊的民眾攜帶雨具。天氣風險指出，週四東北季風稍減弱，北部、東半部大致為多雲天氣，仍有局部短暫陣雨機會；中南部平地則維持晴到多雲，山區午後有局部短暫陣雨。氣溫方面，桃園、大台北、基隆北海岸、宜蘭至花蓮一帶白天高溫約27至29度，竹苗、台東高溫可達30度以上，中部及南部高溫約31至33度。週四晚間至週五清晨，中北部、東北部都市地區低溫約21至23度，空曠地區約18至20度；南部及花東都市地區低溫約24至26度，空曠地區約22至24度，日夜溫差仍較明顯。週五（9日）至週日（11日）為國慶連續假期，天氣風險表示，連假期間大致仍受到東北季風影響，但季風強度較弱，預報顯示水氣略為增加，尤其週五晚間至週六上半天水氣較為明顯，迎風面降雨也將增加。週五、週六桃園、大台北、基隆北海岸、宜蘭及花蓮都有短暫陣雨，其中北海岸、東北角及宜蘭一帶雨量可能較多；台東、恆春半島也有局部短暫陣雨機會。至於中南部地區，平地大致維持晴到多雲，山區午後則有局部短暫陣雨。連假最後一天週日（11日），水氣減少，迎風面降雨範圍縮小，大台北東側、基隆北海岸、宜蘭、花蓮、台東及恆春半島一帶仍有局部短暫陣雨，但雨量明顯減少，其他西半部地區大致為晴到多雲，中南部山區午後仍有局部短暫陣雨。週日氣溫方面，桃園、大台北、宜蘭至花蓮一帶相對偏涼，週五至週六白天高溫約28至30度，週日則有機會升至30度以上；新竹以南及台東連假期間白天高溫約31至33度。夜晚至清晨，中北部、東北部都市地區低溫約22至24度，空曠地區仍可能出現20度左右低溫；南部及花東都市地區低溫約25至27度，空曠地區約23至25度，日夜溫差仍大。天氣風險也提到，下一次東北季風強度再增強的時間點，可能要等到下週二、週三（13、14日）。不過，目前預報顯示冷高壓走向可能回到蒙古、華北及山東半島後逐漸東移，南下幅度較小，因此東北季風增強幅度有限，對台灣天氣的影響也相對較小。短期來看，東北季風強弱變化所帶來的天氣型態可能持續至10月中旬，除了迎風面地區天氣及氣溫變化較為明顯外，全台暫時不至於出現大幅度的天氣或溫度變化。