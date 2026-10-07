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黃文星在三立八點檔《針線緣》中飾演黃家二少爺「黃俊傑」，最新劇情中，黃文星走進哥哥的總經理辦公室，先是把玩桌上的名牌，接著突然開始陶醉地扭動身體，大跳崔傘的震胸舞，超魔性舞步加上陶醉模樣，讓粉絲看了都笑瘋，「不要再玩演員了！」更令人佩服的是黃文星完全沒笑場完成這場戲。黃文星在《針線緣》第40集中，走進辦公室後先玩了一下哥哥的總經理名牌，接著開始跳舞，原本就有舞蹈底子的黃文星，無論動作還是節拍都很到位，中間還穿插最近爆紅的震胸舞，又陶醉又魔性，讓許多觀眾笑到不行，相關影片在社群平台爆紅。黃文星也發文表示，「最近滑社群的頻率變多了！原來是因為俊傑從出場到珍珠外套再到跳舞，每一幕都備受矚目啊，謝謝大家對俊傑的喜愛，看到大家的留言、討論和各種有趣的反應，就是當演員最幸福的事。」並要觀眾繼續鎖定，說不定還會有新的驚喜。許多粉絲看了都大讚他演得太好，「真的超愛這段」、「怎麼做到不笑場的」、「演員的心理素質真的要很強，太好笑了」、「這段超好笑超有哏」、「我真的要發瘋了哈哈哈」。黃文星也在Threads上回應網友，直呼劇本只有寫要跳舞，並沒有說跳什麼舞，都是他的即興演出。47歲的黃文星從歌唱選秀節目《超級偶像》出道，不只會唱還會跳，多年深耕八點檔，成為影視歌三棲全方位藝人，2011年還曾獲得金曲台語歌王。