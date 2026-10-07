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▲康康（右）昨日化身「肯德基爺爺」驚喜現身，台上也傳授吳申梅（左）生子秘訣。（圖／喜上梅梢娛樂提供）

吳申梅睽違5年推出全新專輯《BE WiTH YOU》，昨（6）日舉辦發片記者會，康康扮成「肯德基爺爺」驚喜現身，讓她又驚又喜。與老公結婚4年的她，現場也被催生，而吳申梅則笑回「我生了啊！」形容籌備許久的新專輯就像懷孕生子般，終於誕生；此外，10首歌製作費超過500萬元，老公身為投資者之一，直接對吳申梅採取最嚴格標準，甚至曾嫌她不夠瘦。吳申梅昨日舉辦發片記者會，康康無預警現身力挺，談到新專輯製作期耗時1年，如同懷孕生子一般，康康一聽立刻在台上「催生」，沒想到吳申梅立刻接招，笑回：「我生了啊！」原來她口中的寶貝正是籌備許久的新專輯，逗樂全場。是否有傳授生子秘方？康康透露兒子出生後，他和老婆還想再拚一個女兒，後來聽了郁方的建議暫時不要吃牛肉，果真順利懷上女兒，康康還加碼分享生小孩的訣竅，例如拿掉床單改鋪報紙，象徵「抱子」；如果想生男生，則可以拜代表「包公」的包青天。儘管康康說得非常認真，吳申梅卻表示：「剛開始（結婚）有想，現在想要衝一點事業，就開始沒空了。」她與CEO老公Eric結婚4年，昨日對方難得現身記者會，甚至特地從香港飛來台灣力挺老婆，夫妻感情羨煞眾人。談到生小孩，吳申梅坦言早在37歲完成凍卵，不過隨著工作愈來愈忙，人生規劃也逐漸改變，目前更希望把心力放在歌唱事業。這張專輯對吳申梅而言不只是作品，更是夫妻共同投入的心血，10首歌製作費超過500萬元，老公也是投資者之一。吳申梅透露，每當作品完成後都會拿給老公聽，對方若覺得不夠好，便會直接要求重錄，甚至曾嫌她不夠瘦，還拿Lisa來比較，讓吳申梅壓力不小，還引發蕁麻疹。不過她也明白，正因為是最親近的家人，老公才會毫不客氣給出最真實的意見，直呼：「是愛才會說實話。」吳申梅表示歌曲〈陪你到老〉像是和老公的故事，被問到沒想過一起拍MV？她則連忙搖頭笑說：「會害羞。」