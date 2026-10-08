中央氣象署表示，今（8）日各地多雲到晴，周五（10月9日）水氣移入，桃園以北、東北部有局部短暫陣雨，花東、恆春半島也有零星雨勢；周六、周日（10月10日至10月11日）水氣減少，天氣逐漸轉乾。颱風方面，小熊颱風仍有增強空間，連假期間不排除挑戰強烈颱風，但目前2個颱風對台灣均無直接影響。
今天天氣：早晚溫差大 全台多雲到晴
10月8日今天的天氣，東北季風減弱，各地早晚天氣稍涼，水氣較少，僅大台北、東半部、恆春半島有零星短暫陣雨，其他地區多雲到晴，午後南部、其他山區有局部短暫陣雨，桃園以北、宜花高溫28至30度，新竹以南、台東30至33度，各地早晚低溫21至25度。
今天空氣品質
良好：宜蘭、花東
普通：北部、竹苗、雲嘉南、高屏、金門、澎湖
橘色提醒：中部、馬祖
環境部提及，環境風場為東北風，東北風可能挾帶微量境外污染物移入影響臺灣及離島，中南部擴散條件稍差，污染物稍易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度稍易上升。宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、雲嘉南、高屏空品區及金門、澎湖為「普通」等級；中部空品區及馬祖為「橘色提醒」等級。
明天天氣：水氣增多 桃園以北有雨
10月9日明天的天氣，環境上仍為東北風，水氣稍增，桃園以北及宜蘭地區有局部短暫陣雨，花東地區及恆春半島有零星短暫陣雨，其他地區多雲到晴，午後南部山區有局部短暫陣雨。
一周天氣：國慶連假回溫 水氣再增多
氣象署提及，周六、周日水氣減少、全台天氣多雲到晴，剩下基隆北海岸、宜蘭、大台北山區有局部短暫陣雨，大台北平地、花東、恆春半島時不時有零星短暫陣雨，新竹以南不受影響，北部、東半部高溫回到30至32度，中南部則是31至33度。
下周一、下周二基隆北海岸、東半部、恆春半島、大台北山區有局部短暫陣雨，其他地區多雲到晴，午後南部山區有局部短暫陣雨。下波東北季風下周三增強，北部及宜蘭天氣稍轉涼，雨區沒有明顯改變，基隆北海岸、大台北山區、東半部、恆春半島有局部短暫陣雨，其他地區多雲到晴。
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10月8日今天的天氣，東北季風減弱，各地早晚天氣稍涼，水氣較少，僅大台北、東半部、恆春半島有零星短暫陣雨，其他地區多雲到晴，午後南部、其他山區有局部短暫陣雨，桃園以北、宜花高溫28至30度，新竹以南、台東30至33度，各地早晚低溫21至25度。
良好：宜蘭、花東
普通：北部、竹苗、雲嘉南、高屏、金門、澎湖
橘色提醒：中部、馬祖
環境部提及，環境風場為東北風，東北風可能挾帶微量境外污染物移入影響臺灣及離島，中南部擴散條件稍差，污染物稍易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度稍易上升。宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、雲嘉南、高屏空品區及金門、澎湖為「普通」等級；中部空品區及馬祖為「橘色提醒」等級。
明天天氣：水氣增多 桃園以北有雨
10月9日明天的天氣，環境上仍為東北風，水氣稍增，桃園以北及宜蘭地區有局部短暫陣雨，花東地區及恆春半島有零星短暫陣雨，其他地區多雲到晴，午後南部山區有局部短暫陣雨。
氣象署提及，周六、周日水氣減少、全台天氣多雲到晴，剩下基隆北海岸、宜蘭、大台北山區有局部短暫陣雨，大台北平地、花東、恆春半島時不時有零星短暫陣雨，新竹以南不受影響，北部、東半部高溫回到30至32度，中南部則是31至33度。
下周一、下周二基隆北海岸、東半部、恆春半島、大台北山區有局部短暫陣雨，其他地區多雲到晴，午後南部山區有局部短暫陣雨。下波東北季風下周三增強，北部及宜蘭天氣稍轉涼，雨區沒有明顯改變，基隆北海岸、大台北山區、東半部、恆春半島有局部短暫陣雨，其他地區多雲到晴。