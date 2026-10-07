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台灣職業籃球大聯盟（TPBL）新賽季宣布新增「社會影響力獎」，鼓勵球員在球場之外發揮正向影響力。上季勇奪年度MVP的桃園台啤永豐雲豹當家控衛高錦瑋，當時便曾在頒獎典禮上呼籲關注反霸凌與尊重生命等議題。對於聯盟新設的社會影響力獎，高錦瑋坦言得獎與否並非初衷。此外，他也趁此機會宣傳自己與女友自費準備160份「衛生棉安心包」，盼能喚起大眾對女性議題的重視。高錦瑋上季勇奪年度MVP殊榮時，曾於頒獎台上宣導「遠離毒品、友善校園、拒絕霸凌、尊重生命、終養不棄養」等觀念，將個人獲獎時刻轉化成社會的正面能量。新賽季聯盟增設「社會影響力獎」，面對是否會將此獎項視為新目標的提問，高錦瑋對此表示，付出並非為了追求獎項。高錦瑋認為：「不管最後有沒有得到這個獎項，我想要做的事情不會改變。像我去年提到的反霸凌、反歧視等議題，都是我一直想持續投入的方向，我會繼續朝這些目標努力。」比起追逐個人獎項，高錦瑋更關注如何透過自身微小的力量帶來改變。隨著10月11日「國際女孩日」即將到來，高錦瑋趁今日受訪時宣傳近期與女友陳詠芯一同發起了關注女性權益的公益活動，並在社群平台上發布兩人親自包裝「安心包」的溫馨影片。兩人也於社群媒體正式發布活動資訊，宣布將於本週日國際女孩日當天，在三個指定地點免費提供總計160份「衛生棉安心包」供有需要的女性取用，並另設一處神秘地點隨機發放，以實際行動傳遞暖意。談到發起這項活動的契機，高錦瑋分享道：「我們注意到相關研究顯示，女性在一生中為了生理需求所產生的必要支出，其實比男性還要高出許多。這是一個小小的暖意，希望透過這次活動，讓更多人看見女性在生活中面臨的實質議題，進而給予更多關懷與尊重。」