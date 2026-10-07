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▲金城武和陳其邁（左）24年前一同現身第13屆金曲獎頒獎典禮星光大道。（圖／翻攝自YouTube）

國際巨星金城武2017年年底拍完港片《風林火山》後就消失大眾視野，據傳長期住在日本，過著務農的恬淡生活，近日有網友考古出男神24年前走金曲獎紅毯的影片，身後赫見時任民進黨立委的陳其邁，兩人同框的畫面引起眾人熱議，虧說「金城武很帥，邁邁有穿衣服」。2002年5月4日，第13屆金曲獎頒獎典禮在高雄中正文化中心盛大舉辦，受邀擔任頒獎人的金城武被安排和梁詠琪一起走紅毯，曝光的影片中，金城武以日系長捲髮和俐落西裝現身，與梁詠琪領隊走在前頭，穿著灰色西裝的陳其邁和媒體大亨邱復生走在後頭，兩人並沒有太多互動。許多網友看了該段影片紛紛表示：「陳其邁竟然有跟金城武一起走過紅毯」、「剛剛乍看以為是演開心鬼的那個演員」、「金城武的圖層真的不一樣」、「以時間來往回推算...這是陳其邁滿月的時候嗎」、「居然可以翻到影片，太強了」、「陳其邁看起來太開心了吧哈哈哈哈」、「邁邁一直在後面假裝保鑣」、「為什麼只有金城武一個人是高畫質」、「你居然看得到陳其邁！ 除了金城武我看其他人都是糊的！」關於金城武的近況，中國時尚雜誌《ELLE MEN睿士》2014年專訪男神，問及未來有無可能執導演筒，金城武表示，小時候想過，但現在已經打消念頭，看導演導戲覺得很佩服、很辛苦也很厲害，記者說不做導演還是可以進行創作，他回答：「對，不過如果不當演員，我也不一定會去創作，反而會做一些簡單的體力活，比如種田啊！種樹啊！養一些牛和豬。」2024年10月底，陳昇露面宣傳跨年演唱會，被問及徒弟金城武的消息，他笑著脫口：「聽朋友的朋友說，他現在在種田，他比較少和我聯絡，比較會跟阿煜（客語金曲歌王黃連煜）他們聯絡，我不太清楚，他現在可能回歸我們之前就很想做的事，種田啊、蒔花養草，我不太主動會去Call人家。」