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精銳裝備齊出！海巡打造「國安、治安、平安」三大梯隊

智慧防衛新世代！建構「無死角」海上防線

面對中國不斷的灰色侵擾，海巡署日前決定採購27 艘台美合製海上無人載具。而海巡目前的海空無人載具也將在今年國慶大會上首度公開亮相，海委會主委管碧玲今（7）日表示，期許海巡團隊持續以專業精進、團結一心的精神，成為捍衛海疆、堅定執法及堅守人道的英勇部隊。確保無人載具在國慶大會能順利展出，管碧玲、海巡署長張忠龍陪國安會秘書長吳釗燮至台北港海巡基地視導科技裝備及國慶展演整備。不僅聽取廠商介紹水面無人載具MARTAC T-24及無人機V-BAT各項性能及操作，並現地檢視廠商以訓練機展示之外，更親身體驗海巡數位航行智慧模擬教室之操船模擬機，瞭解海巡如何培養優秀操船技藝。海巡署表示，本次國慶展演規劃緊扣國慶大會核心精神「韌性與團結」，總計派出2艘突擊艇、1艘MARTAC無人艇、1架JUMP 20無人機及機動雷達車、紅外線熱影像車等新式裝備，創新打造「國安、治安、平安」三大主題梯隊。其中，特勤突擊艇象徵寸土不讓的藍色國土捍衛者；雷達與熱影像車組成的方陣代表海域治安執法者；無人機艇與救援車隊則展現隨時馳援的「海上活動守護者」能量。本次國慶展演最受矚目的焦點，是海巡署首度公開亮相的海空無人載具，包含由國家中山科學研究院合作委商製造的高性能無人艇，以及具備長航程、全天候情監偵能量的JUMP 20垂直起降無人機系統；先進無人載具的陸續入列，象徵海事執法與防衛體系邁入智慧化新世代，海巡署未來將常態化投入臺灣周邊海域執勤，與巡防艦艇形成協同打擊與情監偵網絡，構築全天候、無死角的海上防線。管碧玲強調，由衷感謝同仁所投入的心力，並特別叮囑同仁，展演期間務必注意人員與裝備的操作安全，以圓滿達成國慶任務；並期許海巡團隊持續以專業精進、團結一心的精神，成為捍衛海疆、堅定執法及堅守人道的英勇部隊，全面展現海巡捍衛藍色國土的堅定韌性。