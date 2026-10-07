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相較於傳統瓶裝洗髮產品，「洗髮餅」通常直接以固態形式使用，外觀也較為簡潔，因此若與一般香皂、潔膚產品一起放置在浴室裡，對第一次接觸的人來說，未必能立即判斷用途。近日社群平台Threads 出現一篇生活趣事，一名女子分享，男友誤把她平常使用的洗髮餅當成洗澡用品，不但直接拿來清洗身體，事後還興奮表示「好香、摸起來滑滑的」，讓她看到後當場傻眼。女子隨後拍下已被使用過的綠色圓餅，無奈詢問網友：「這個還要留嗎？」看似平凡的浴室插曲迅速引發討論，不少網友笑稱：「這算不算另類實測開箱？」也有人分享自己家中曾發生過的類似事件，包括把乳液當成沐浴乳、美妝蛋被拿去清潔其他物品等。這起事件之所以引起不少網友共鳴，其中一個原因，在於洗髮餅與一般香皂同樣採用固態形式，如果沒有包裝或標示，單看外型確實容易讓不熟悉產品的人產生誤會。事件中的「綠色小圓餅」，後來被揭露是德恩奈旗下 ECOLUXE 艾蔻斯洗髮餅。品牌指出，這款艾蔻斯洗髮餅主打無皂鹼配方、細緻泡沫與草本香氣。也正因為使用時帶有香氣及滑順觸感，才讓誤用產品的男友完全沒有察覺異狀，甚至還特別向女友分享使用心得。不過，原本設計給頭髮與頭皮使用的洗髮餅，仍應依產品原本用途使用。從這場「誤用事件」來看，產品設計除了配方與使用感受外，如何讓不同家庭成員快速辨識用途，也成為另一個有趣的生活情境。