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台灣美光桃園工會今（7）日宣布，經過6天罷工投票、昨（6）日晚間完成開票，罷工案獲1,994票同意，占實際投票人數約99.1%，正式取得合法罷工權及設置罷工糾察線權利。工會表示，目前尚未決定罷工時間，若後續決定發動罷工，不排除採「突襲式罷工」，並以簡訊通知會員。對此，美光回應，公司尊重員工依法享有的權利及適用的法律程序，並將努力尋求一個能兼顧各方關切、且為各方所接受的建設性方案。依工會公布結果，此次領票名冊共2,258人，實際投票2,012人，投票率約89.1%；其中同意票1,994票、不同意票14票、廢票4票，同意票占名冊人數約88.3%。工會表示，投票結果反映會員對現行獎酬制度的不滿，要求公司建立公開、透明且與實際獲利連動的分潤機制。美光回應，公司尊重員工依法享有的權利及適用的法律程序，並將努力尋求一個能兼顧各方關切、且為各方所接受的建設性方案。美光表示，公司聽到員工所表達的關切，也十分重視相關意見，將持續傾聽員工聲音，並本於善意與各工會進行溝通，持續透過既有的對話與調解程序推進相關討論，包括預計於本月與台中工會進行後續調解，也會持續與桃園工會進行溝通。工會指出，此次爭議核心並非單純要求增加一次性獎金，而是希望改善IPP績效獎金及股票獎酬的分配方式。依工會提出的比較，2025年台灣員工績效獎金調整後約為2.6個月，執行長年度現金績效獎勵則相當於32.4個月。工會也坦言，兩者獎勵名目及制度不同，但認為公司仍應說明計算依據及分配標準，讓員工能更清楚了解獎酬制度。股票獎酬也是工會關注重點。工會表示，美光今年宣布股票獎酬將達全員覆蓋，但過去台灣約只有四成員工取得相關獎酬，分配標準及數量缺乏足夠透明資訊。工會主張以營業利益15%作為分潤方向，強調並非要求公司虧損時仍支付高額分紅，而是希望讓員工在公司獲利成長時，也能透過制度合理分享經營成果。後續行動方面，工會要求美光在美國時間10月8日至9日召開董事會後，提出具體方案並與工會對等協商。若未獲回應，將與幹部及會員討論下一步，可能透過簡訊通知會員採取突襲式罷工，但目前尚無確定時程。此外，桃園與台中工會規劃於10月19日號召員工赴凱道集結。工會特別說明，當天是以「建議休假」方式邀請員工參與，並非正式罷工行動。台中工會則預定10月22日與公司進行第二次調解，是否採取後續行動，將視調解結果及公司提出的方案而定。對於桃園、台中可能出現不同協商結果，兩地工會表示，此次訴求共同提出，將保持協調；台中工會也將邀請桃園工會參與22日調解，針對公司提出的方案共同討論。美光先前宣布發放公司史上最高FY26獎酬，台灣符合資格員工可獲100萬元感謝現金獎金，另有最高達基本目標500%的年度績效獎金及額外股票獎酬。不過，工會認為，一次性獎勵仍無法取代長期、透明的分潤制度，盼公司針對獎酬制度改革提出具體承諾。