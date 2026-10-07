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台灣美光晶圓科技公司桃園廠勞資糾紛升溫！美光桃園公會今（7）日下午宣布已取得正式罷工權，盼公司正視勞方的訴求，建立公開透明的分潤制度。若董事會仍未有具體的結果，不排除19日上凱道發聲。對此，桃園市勞動局表示，上個月已召開2次勞資爭議調解會議，惟勞資雙方未能達成共識，調解不成立。針對美光桃園工會可能將在19日上街發聲，勞動局強調，仍積極尋找對話契機，協助勞資雙方透過協商及對話機制尋求共識，降低勞資衝突對勞工權益、企業營運及產業發展之影響。勞動局透露，目前美光公司與美光記憶體股份有限公司企業工會（臺中企業工會）已訂於115年10月22日召開第2次勞資爭議調解會議，將持續與中科管理局保持聯繫及關注相關勞資協商進展。呼籲勞資雙方本於誠信協商及互信互諒精神，持續透過協商機制處理爭議，共同維護勞工權益、企業永續經營及產業發展穩定。