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民進黨台北市長候選人沈伯洋今（7）日下午到TVBS政論節目《少康戰情室》接受主持人趙少康專訪，訪問內容安排在晚間8點上線，對此，不少網友不解為何不是採直播的方式，而是預錄後播出，針對質疑，該節目執行製作人陳雨新表示「因為要上字幕」，並保證整段內容絕對沒有經過剪輯。《少康戰情室》執行製作人陳雨新在社群平台回覆網友的疑問，指出趙少康和沈伯洋的對談內容絕對沒有剪輯，「完全錄什麼播什麼」，至於下午錄影、晚上才播出的原因是為了要上字幕，並再次強調不剪輯是因為媒體產業傳達最原始的訊息，這是自己基於媒體人的道德。陳雨新表示：「接下來如果有專訪，不論藍綠就是這樣模式播出，論點大家各自有論斷，我做的事情就是，傳達候選人想要表達的，以及問有關於候選人的問題，與主持人想要問候選人的問題，謝謝大家！」今天接受趙少康專訪，沈伯洋針對毒品除罪化質疑親自朗讀當年文章澄清反毒立場，並說明台北市毒品與毒駕治理及各項市長政見，雖然YouTube頻道節目預告封面一度引發「1打5」的討論，但實際錄影是由趙少康、錢怡君及聯合報記者三人進行交叉提問。