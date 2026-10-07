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台灣職業籃球大聯盟（TPBL）新賽季將於10月17日正式點燃戰火。為提供球團在人員配置、球員養成及因應傷病時具備更充足的彈性，聯盟宣布本季本土球員註冊上限將提高至17名，並首度引入「只出不進」的球員租借制度，為年輕球員與傷癒復出陣容創造更多實戰磨練的機會。目前聯盟本季的新規則和賽制看起來確實對於球隊操作彈性上有所助益，但「租借制度」的定義模糊，似乎仍待未來去完善。迎接全新賽季，TPBL針對註冊規範進行調整。本季本土球員最低註冊人數維持9名，但上限由原先的14名擴增至17名；外籍球員註冊人數則明訂為最少3名、最多4名。TPBL副秘書長程柏仁對此強調，規章賽制的改動並非強迫各隊必須補滿名額，而是賦予球團更大的彈性空間，讓各隊能依照實際戰力需求與陣容狀況，靈活實現人員編制的活用。除了擴編註冊名額，TPBL本季最具突破性的變革在於導入類似歐洲足球聯賽的「球員租借制度」。程柏仁說明，目前的租借規範定調為「只出不進」，意味著TPBL的球員可以租借至其他聯盟的球隊效力，但不得租借給同聯盟的競爭對手；同時，TPBL球團也不得透過此制度從其他聯盟引進任何球員。這項制度的核心精神在於創造上場空間。對於剛傷癒需要進行復健賽、暫時無法進入母隊主戰輪換名單的年輕新秀，或是尚待實戰測試的第二陣容球員，球團能藉由租借機制，將他們送往SBL、P.LEAGUE+甚至日本B2等海內外聯盟參與比賽，藉此累積實戰經驗，待時機成熟後再回歸母隊。聯盟指出，租借機制的具體落實將交由參與的球團雙方自行協議，TPBL官方不會過度干涉。舉凡租借金、薪資承擔比例、召回強制性及出賽獎懲條款等合約細項，皆由談判球隊視需求敲定，前提是對方聯盟也必須具備相應的承接制度。以桃園台啤永豐雲豹為例，球團本身即與SBL的台灣啤酒籃球隊保持合作關係。未來便可透過此租借制度，讓需要實戰洗禮的球員前往另一聯盟發揮，實質上發揮了「二軍」或「農場體系」的培育功能，為台灣職籃的人力運用開創出更具發展性的全新模式。新制度有沒有具體實用性？可能還是要看球隊需求，不過目前普遍是認為確實能增加操作彈性。以雲豹為例，營運長顏行書表示，本土球員註冊上限放寬至17人對他們來說影響不大，因為雲豹的組建策略是採取「精兵制」。顏行書指出，雲豹隊的訓練模式非常「NBA化」，採取多組別同時進行的高強度訓練，這需要足夠數量的教練與後勤制服組來支援，增加球員意味著要有更多教練和球隊人員來訓練、照顧，反而不見得符合需求。為維持訓練品質，他傾向將本土球員名額控制在10到12人之間，避免因人數過多而導致教練資源稀釋。相對而言，洋將註冊人數從強制4人改為彈性的3到4人，對球隊助益更大，球團能將預算集中，尋找更頂級的外援戰力，同時也能配合讓洋將蓋比回歸台啤，進行培養。至於聯盟首度推出的「跨聯盟租借條款」，顏行書則給予高度評價，認為這是對球員與球隊雙贏的絕佳機制。他以「NBA G聯盟（G League）」的復健賽概念為例，當球隊中有傷癒復出的球員，或是在一軍輪替中缺乏上場時間的選手，球團便能透過租借條款，將他們送往台灣、日本、越南或香港等海外聯賽進行短期實戰。這不僅能減輕一軍教練團在戰績壓力下調整球員上場時間的負擔，更能讓球員在沒有時間限制的情況下，透過4到6場的真實比賽找回節奏，待狀態完全恢復後再歸隊，無縫接軌球隊戰力。考量到雲豹與台啤原有的合作關係，這項新制將成為球隊靈活調度陣容的一大優勢。