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▲統一獅洋投銳力獅因背傷加上返國陪產，已經不在季後賽戰力規劃中。（圖／統一獅提供,2026.5.20）

中華職棒37年季後挑戰賽將於10月9日點燃戰火，由下半季冠軍中信兄弟對決全年戰績第2名的統一7-ELEVEn獅。對兩軍而言，首戰極為重要，兄弟若贏球將取得聽牌優勢，獅隊若取勝則能扳平戰局，因此G1推出哪位投手掛帥先發成為各界焦點。攤開雙方洋投數據，兄弟明顯處於劣勢，加上獅隊剋星德保拉（Jose De Paula）日前動刀恐趕不上季後賽，讓兄弟頓時少了一把利刃；獅隊方面，洋投對戰數據雖佔優勢，但銳力獅（Denyi Reyes）已提前返國、無緣季後賽，而獅帝芬（Jackson Stephens）對戰成績不盡理想，該如何安排調度，考驗著教練團的智慧。本季兄弟對獅隊24場比賽中，有15場是由洋投先發，拿下6勝6敗、對戰防禦率4.36、被打擊率0.262。扣除已被註銷的黎克（Nick Nelson），表現最優異的當屬德保拉，本季與獅隊交手2場斬獲2勝，對戰防禦率僅0.69、被打擊率0.239，兩項數據皆為陣中洋投最佳；然而德保拉日前進行臀部粉瘤手術，預料趕不上季後賽，兄弟輪值無疑少了一大支柱。至於另外3名洋投羅戈（Nivaldo Rodriguez）、勝騎士（Mario Sanchez）與菲力士（Felix Pena），本季對獅隊的壓制力皆未達頂尖水準。羅戈先發5場拿下3勝2敗、對戰防禦率3.54；菲力士先發4場苦吞2敗、防禦率4.98；勝騎士先發3場拿下1勝1敗、對戰防禦率則高達5.50。反觀獅隊陣營，洋投戰力走勢與兄弟截然不同。本季24次交手中共有16場由洋投先發，繳出8勝4敗、對戰防禦率2.35、被打擊率0.247的傲人成績。除了獅帝芬表現略顯掙扎外，另外3名洋投布雷克（Brock Dykxhoorn）、喬登（Jordan Balazovic）與銳力獅，面對兄弟皆繳出頂級的壓制力。不過與兄弟面臨相同難題的是，銳力獅因背部傷勢加上返國陪產，本季基本上提前報銷，獅隊總教練林岳平日前受訪時也明言，已未將銳力獅列入季後賽戰力藍圖。而在可用之兵中，喬登堪稱本季獅隊面對兄弟表現最搶眼的投手，先發3場豪取3勝，對戰防禦率低至0.53；老對手布雷克同樣穩健，吃下大量局數且對戰防禦率僅1.74；唯獨獅帝芬對戰表現最不理想，先發3場拿1勝1敗，對戰防禦率高達5.60。對象獅兩軍而言，G1首戰無疑是定調整個系列賽走勢的關鍵戰役。兄弟若能拔得頭籌，將以2勝0敗取得絕對聽牌；獅隊若能攻破黃衫軍洲際主場，不僅能瞬間抹平對手的保送勝優勢，更為接下來的逆襲之路注入強心針。首戰先發人選勢必成為勝負分水嶺，推測獅隊極可能推出抗象表現最亮眼的喬登打頭陣，力拚一舉扳平戰局；兄弟則可能由勝騎士搶先出擊，將王牌羅戈保留至G2再行決戰，全力爭取晉級或聽牌的關鍵門票。