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針對台灣美光桃園工會今（7）日召開國際記者會，宣布經過6天罷工投票，以99.1%高同意率正式取得罷工權，並預告後續可能採取突襲式罷工。對此，勞動部表示尊重罷工投票結果，並呼籲美光審慎考量員工對合理分潤制度的期盼，提出具體可行方案，與工會進行協商。勞動部強調，罷工是勞工爭取權益的最後手段，目的在促使公司正視勞工訴求並進行對等協商，期盼美光勞資雙方能理性對話、充分溝通，積極尋求共識。勞動部也重申，將與桃園市政府、中科管理局共同協助，促進雙方進一步協商與溝通，拉近勞資雙方距離，盼化解爭議、穩定勞資關係。美光桃園工會表示，此次罷工行動是為了「要求企業公平分配成果」，並要求美光董事會提出具體分潤方案，與工會進行對等協商。工會表示，將於美國時間10月8日至9日向美光董事會提出訴求，呼籲企業公平分配經濟成果，並針對員工獎酬及分潤制度提出具體改善方案。針對此次勞資爭議，美光工會提出三項主要質疑。第一，認為IPP制度從「黑箱」到現金獎勵存在巨大的階級差距；第二，質疑股票獎酬分配差距，認為存在「風險全員化、利益高層化」的問題；第三，認為台灣美光員工獲得的整體回饋，無法與主要競爭對手韓國相提並論。工會強調，訴求並非單純爭取一次性獎金，而是希望公司建立公平、透明且能讓員工合理分享經濟成果的長期分潤制度。美光桃園工會經過6天會員投票後，正式取得罷工權，並預告若後續決定發動行動，可能採取突襲式罷工。勞動部表示，投票結果反映員工對合理分潤制度的期盼，再次呼籲公司審慎考量員工想法，提出具體可行方案與工會協商。後續也將持續與桃園市政府、中科管理局共同協助雙方溝通，希望透過協商化解爭議，維持穩定的勞資關係。