ChatGPT廣告版圖持續擴大，OpenAI最新宣布，將在ChatGPT導入全新的「視覺廣告」格式，第一階段鎖定AI圖片生成功能，未來當使用者用ChatGPT生成圖片時，介面可能同步出現商品或服務廣告，官方指出，新功能預計2026年10月稍晚率先在美國展開測試，並由首批合作廣告主參與。依照OpenAI現行廣告政策，主要影響Free免費版與Go方案用戶，Plus、Pro等付費方案則不會顯示廣告。
ChatGPT生成圖片有廣告，不會直接塞進AI圖片
OpenAI於10月5日公布新版ChatGPT廣告形式，過去ChatGPT廣告主要以文字、品牌名稱及連結等形式呈現，現在則進一步加入圖片型態的「視覺廣告」。OpenAI表示，第一階段會在使用者利用ChatGPT「生成圖片」時測試，例如使用者正在製作居家布置、穿搭或旅遊相關圖片，系統可能另外顯示相關商品或服務的視覺廣告，讓品牌能透過圖片介紹產品與使用情境。
不過，廣告並不會直接被合成進使用者要求生成的AI圖片中。OpenAI強調，廣告會有清楚的「Sponsored（贊助）」標示，並與ChatGPT生成的圖片分開呈現，廣告內容也不會影響ChatGPT回答或圖片生成結果。
哪些ChatGPT用戶會看到廣告？免費版、Go受影響
依OpenAI目前ChatGPT Ads政策，廣告主要提供給「已登入、成年」的Free免費版與Go方案用戶；Plus、Pro、Business、Enterprise以及Education方案則不會顯示廣告。OpenAI也提供免費版用戶另一種選擇，可選擇關閉廣告，但每日免費使用額度將會降低。
10月美國率先測試 台灣尚未公布上線時間
ChatGPT圖片廣告預計於10月稍晚先在美國展開測試，OpenAI目前尚未公布完整時程，台灣用戶現階段不用擔心生成圖片時突然看到廣告。此外，OpenAI表示，目前ChatGPT每周觸及約12億人，廣告被視為維持免費與低價方案的重要營收來源，隨著視覺廣告加入，未來ChatGPT廣告形式可能不再只出現在文字對話下方，而是逐步延伸到圖片生成、購物探索等更多使用情境。
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OpenAI於10月5日公布新版ChatGPT廣告形式，過去ChatGPT廣告主要以文字、品牌名稱及連結等形式呈現，現在則進一步加入圖片型態的「視覺廣告」。OpenAI表示，第一階段會在使用者利用ChatGPT「生成圖片」時測試，例如使用者正在製作居家布置、穿搭或旅遊相關圖片，系統可能另外顯示相關商品或服務的視覺廣告，讓品牌能透過圖片介紹產品與使用情境。
哪些ChatGPT用戶會看到廣告？免費版、Go受影響
依OpenAI目前ChatGPT Ads政策，廣告主要提供給「已登入、成年」的Free免費版與Go方案用戶；Plus、Pro、Business、Enterprise以及Education方案則不會顯示廣告。OpenAI也提供免費版用戶另一種選擇，可選擇關閉廣告，但每日免費使用額度將會降低。
10月美國率先測試 台灣尚未公布上線時間
ChatGPT圖片廣告預計於10月稍晚先在美國展開測試，OpenAI目前尚未公布完整時程，台灣用戶現階段不用擔心生成圖片時突然看到廣告。此外，OpenAI表示，目前ChatGPT每周觸及約12億人，廣告被視為維持免費與低價方案的重要營收來源，隨著視覺廣告加入，未來ChatGPT廣告形式可能不再只出現在文字對話下方，而是逐步延伸到圖片生成、購物探索等更多使用情境。