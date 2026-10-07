我是廣告 請繼續往下閱讀

打針非一般照護！皮下輸液涉及醫療行為

▲新北市動保處解釋，皮下輸液看似只是簡單的「打針」，實際上涉及動物疾病狀況、輸液內容、使用劑量、施打方式及後續觀察等專業判斷，因此屬於獸醫醫療行為。（圖／新北動保處）

飼主自行照護與受託照護有別！動物保母避免挨罰

▲寵物保母或其他照護人員受託替他人照顧寵物，即使獲得飼主同意，或曾接受相關操作指導，也不能因此執行涉及獸醫師業務的醫療行為。（圖／新北動保處）

寵物生病需要定期治療，但飼主又剛好無法在家，找寵物保母代為照顧可以嗎？新北市政府動物保護防疫處近期接獲民眾檢舉，發現有寵物保母到府照顧期間，依飼主要求，每2天替一隻腎病貓施打皮下輸液。不過，由於該名寵物保母並未具備獸醫師資格，卻替他人飼養的動物執行涉及獸醫師業務的醫療行為，已涉及違反《獸醫師法》，依法可處10萬元以上、50萬元以下罰鍰，所使用的藥械也可能遭沒入。新北市動保處解釋，皮下輸液看似只是簡單的「打針」，實際上涉及動物疾病狀況、輸液內容、使用劑量、施打方式及後續觀察等專業判斷，因此屬於獸醫醫療行為。飼主若因寵物罹病需要定期治療，應先由獸醫師進行診斷及評估，再依照醫囑進行後續照護。不能因為是飼主提出要求，或照護人員過去曾有相關操作經驗，就由未具獸醫師資格的人員替他人寵物施打。新北市獸醫師公會理事長駱清波表示，皮下輸液須依動物健康狀況評估適當的輸液內容、劑量、施打部位與方式，並觀察施打後是否出現異常反應，若操作不當，可能造成感染、出血或其他傷害。新北市動保處表示，依農業部動植物防疫檢疫局過去函釋，寵物經獸醫師診治後，若需要在家配合治療，由獸醫師開立處方並指導飼主替自家寵物進行必要照護，屬於居家照護。但寵物保母或其他照護人員受託替他人照顧寵物，即使獲得飼主同意，或曾接受相關操作指導，也不能因此執行涉及獸醫師業務的醫療行為。動保處提醒，飼主若需要他人協助照顧患病寵物，應先向動物醫院確認適當的照護方式；涉及診斷、治療等獸醫師業務，則應由具資格人員依法執行，寵物保母也應清楚區分「照顧」與「醫療」的界線，避免因看似簡單的「打針」行為而觸法。