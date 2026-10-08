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▲臺北台新戰神和桃園璞園領航猿交手，林庭謙攻下13分、6助攻，丁聖儒繳出10分、11助攻，比賽中還曾和盧峻翔對位。（圖／戰神提供）

▲賀丹父親是非裔美國人，母親臧珍卓則是臺灣人。他不僅擁有優異的學術背景，畢業於康乃爾大學農業和生命科學學院，在籃球場上的表現更是年年進化。（圖／記者陳昱慈攝）

▲賀丹今天受訪時脖子上的綠色翡翠項鍊，也有一段很有重量的故事。（圖／記者陳昱慈攝）

台灣職業籃球大聯盟（TPBL）的開季記者會，最受關注的兩個名字無疑是林庭謙與賀丹。一位是暫停CBA旅外生涯、重返台灣的頂尖後衛；另一位則是今年選秀狀元、首次踏上台灣職籃舞台的新星。兩人的背景完全不同，在TPBL新賽季口號「來真的 FOR REAL」這個命題下，呈現出相當鮮明的兩種答案。對林庭謙而言，「來真的」是不被外界期待牽著走，而是把標準放在自己身上。對賀丹來說，則是第一次沒有太多過去可以依循，唯一能做的，就是把自己的能量真正帶進比賽。一個扛著期待回家，一個帶著期待出發，這或許就是新賽季最值得期待的兩種「真」。林庭謙今年夏天結束CBA生涯返台，加盟臺北台新戰神，從海外賽場回到台灣職籃，外界自然把大量目光放在他身上。不過面對「旅外球星」的光環與外界期待，林庭謙並沒有把這些聲音視為最大的壓力：「不管以前在哪裡打球，自己心裡都有這樣的一個想法，我想要表現到最好，所以我給自己的內在壓力，其實一直都比外界給的壓力還要大。」林庭謙很清楚知道回到TPBL後會被放大檢視，也知道球隊花費不少資源補強，勢必期待他成為戰力核心，但他沒有花太多時間證明「自己是不是外界期待的那個林庭謙」，反而把注意力放回最基本的事情：訓練、磨合與比賽。亞運結束後，林庭謙也沒有急著投入賽季，而是先讓身體獲得足夠休息，再進行肌力與身體狀態調整，接著投入個人訓練。他直言目前身體狀況很好，已經準備好迎接新賽季。有趣的是，休賽季還一起訓練的朋友，如今卻要穿上不同球衣，成為正式賽場上的對手。林庭謙說：「蠻新鮮、蠻有趣的。」對長年在國外打球的他來說，這或許也是「回家」後最特別的部分。新賽季開始後，林庭謙就必須真正成為戰神體系的一部分。尤其新教練圖齊接掌兵符後，球隊目前仍在熟悉新的戰術系統。林庭謙雖然對教練有一定程度的了解，但他也坦言，新的系統與過去並不完全相同，因此團隊溝通與磨合會是開季前的重要課題。林庭謙回到台灣後真正的挑戰，其實不是證明自己到底有多強，而是如何把自己的能力放進一支重新調整中的球隊。如果說林庭謙代表的是「扛起期待」，那賀丹呈現出的則是初出茅廬不畏虎的感覺。這位新科選秀狀元加盟高雄全家海神後，還沒正式踏上例行賽舞台，就已經因為休賽季扣碎籃板等話題成為焦點。但真正訪問賀丹，會發現他其實沒有把自己放在「救世主」的位置。當被問到海神如今被各隊視為強敵，是否因為他的加入而產生改變時，他的答案反而相當謙虛：「我覺得海神其實早就應該得到這樣的肯定，但我不認為這是因為我。」賀丹甚至主動點出，海神過去就是一支很有競爭力的球隊，上上一個賽季即使受到傷病影響，仍然曾經與新北國王一路打到總冠軍賽第7戰。在海神媒體日時賀丹也說「贏得總冠軍」絕對是唯一首要目標，個人獎項就抱持順其自然的態度。他沒有把自己定位成一個人要改變一支球隊，而是真正認為自己加入的是一支本來就有實力、有文化的團隊。賀丹形容自己帶給海神的能量時，用了幾個非常有趣的詞：「playful、childish」。他喜歡在訓練中跟隊友開玩笑、拍拍肩膀後跑掉，也會把大量熱情帶進每天的訓練。聽起來或許有些孩子氣，但賀丹自己認為，這樣的能量其實具有感染力。賀丹希望讓訓練既有競爭，也能保有樂趣。這其實也是職業球隊很容易被忽略的一面。漫長賽季裡，不可能每一天都靠著「我要奪冠」四個字撐過去。真正能讓球隊走得長久的，往往就是那些訓練場上的互動、隊友之間的信任，以及每天願意再多練一點、多拚一點的能量。賀丹目前還沒有真正打過一場TPBL例行賽，但他已經開始把自己的個性帶進海神，並為球隊注入與眾不同的能量。賀丹今天受訪時脖子上的綠色翡翠項鍊，也有一段很有重量的故事。那是父母在他大學時送給他的禮物，他一直戴到現在。談起這條項鍊，賀丹說：「讓我感覺受到保護，也像是他們一直陪在我身邊。」賀丹期待弟弟賀博等賽季結束後來高雄看自己比賽，也希望到時候能親自帶弟弟認識這座城市。一進到記者會會場，就看見許多媒體早早來到現場，在記者會開始前就圍著林庭謙問他的近況。記者會後，賀丹接受了電子媒體將近20分鐘的訪問後，馬不停蹄就來到平面媒體前受訪，開季記者會的焦點可說是幾乎完全圍繞著林庭謙、賀丹兩大新星。林庭謙從CBA回到台灣，賀丹則從NCAA正式跨進職業舞台，兩人的「第一季」都帶著不同意義。一個已經知道職業籃球有多殘酷，一個正準備第一次真正感受職業籃球的重量。「旅外球星」、「選秀狀元」都只是名字前面的形容詞，真正決定價值的，還是球場上的表現。10月17日開打後，當燈光亮起、球被拋上空中，林庭謙能不能扛住期待、賀丹能不能把能量轉化成勝利，才能知曉最終答案。