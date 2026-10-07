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隨著美國與伊朗戰爭持續，荷姆茲海峽航運仍處在高風險之中，根據《金融時報》（Financial Times）報導，行經荷姆茲海峽的油輪船長目前月薪已高達10萬美元，且每完成一趟航程還能額外獲得高達5萬美元的驚人獎金。金融時報報導，三位與油輪船東和船員相關的消息人士透露，隨著伊朗加劇對波斯灣船隻的襲擊，海灣國家正竭力維持這條關鍵水道的原油運輸，船東不得不祭出重金，誘使船員繼續留在船上服務。這種被稱為「危險津貼」的高額報酬，幾乎是普通船員薪資的兩倍。一般船員的月薪最低僅從1,500美元起跳，而船長在阿曼灣及紅海南部的正常月薪則約為15,000美元。船東正進一步提高每趟荷姆茲海峽航程的薪酬，普通船員的每趟津貼至少是平時薪資的四至六倍。報導指出，由於穿過該海峽的航程多由專用油輪進行定期「短途往返」，船員在數月中可持續領取高薪，但也必須時刻冒著伊朗飛彈與無人機襲擊油輪的巨大風險。上述消息人士表示，部分船員幾乎被視為僱傭兵，這反映出航行於該海峽的危險程度。自美以對伊朗發動打擊並於2月引爆中東戰爭以來，穿海峽的船隻正面臨最為猛烈的襲擊潮之一。 海事安全公司 Vanguard 的數據顯示，過去20天內至少發生了14起襲擊事件，自本週六以來已有4艘船隻遭擊中。除了船員薪資飆升，行經荷姆茲海峽的貨物運費本週也創下每日130萬美元的新高，而去年同期僅為每日2萬至5萬美元。然而，成功運出海峽的原油價格高昂，加上無法出口波斯灣所產原油的風險極大，意味著該地區的生產商願意支付高昂的運輸成本。一次進入波斯灣裝載石油並返回的航程通常耗時約四天。目前僅有少數船隻願意承擔此航程，將石油運出波斯灣，轉運給停泊在阿曼灣富吉拉（Fujairah）外海等待的其他油輪，再由後者送往最終目的地。一艘標準的超級油輪可裝載約200萬桶石油，船員多達35人，由船長領導。印度預備海員工會（Forward Seamen's Union of India）總幹事曼諾傑·亞達夫（Manoj Yadav）向《金融時報》表示，船 東正在向部分船員提供大幅提高的薪資以執行航運往返。他補充道，某些情況下，船東甚至警告不願前往的船員若拒絕將被替換，且遣返費用將從薪資中扣除，藉此施加壓力。目前大多數船隻選擇在夜間穿過荷姆茲海峽，並關閉 GPS 定位系統。美國海軍已部署防禦性空中力量，為靠近阿曼海岸線航行的船隻提供掩護。