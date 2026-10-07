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宗教團體河畔放生！信眾排隊從貨車搬運

▲縣府農業處人員接獲通報趕抵現場時，已有部分物種遭放生進入冬山河，外來種牛蛙及時攔截下來。（圖／宜蘭縣政府）

外來種牛蛙及時攔下！縣府將依法處理

▲宜蘭縣政府農業處表示，部分鯽魚，泥鰍則已全數放入冬山河，實際放生數量仍待進一步清查，其餘查扣物種已要求原車載回。（圖／宜蘭縣政府）

宜蘭冬山河險些被大量外來種入侵！有民眾今（7）日在冬山河上游河畔發現，一個宗教團體載運大量不明生物前來準備放生，現場還有法師，縣府與警方獲報後緊急趕往制止。經查，該團體來自新北市三重區，貨車內載有鯽魚、泥鰍、斑龜及外來種牛蛙，當時部分鯽魚、泥鰍已被放入河中，斑龜及牛蛙則及時被攔下。該宗教團體疑似先在冬山天照宮後方空地舉辦祈福法會，接著前往冬山河進行放生活動。現場信眾聚集在河畔，甚至排成人龍，陸續從貨車上搬運生物，過程被附近民眾發現並拍下照片。在地民眾目睹後立刻在臉書社團「宜蘭知識+」發文提醒，指出冬山公園路一段出現大量放生團體，並表示已通報相關單位。縣府農業處人員接獲通報趕抵現場時，已有部分物種遭放生進入冬山河，現場則留下斑龜、牛蛙及少量鯽魚，相關生物全數遭查扣。宜蘭縣政府農業處表示，稽查時在貨車車斗內查獲斑龜、牛蛙及少量鯽魚，泥鰍則已全數放入冬山河，實際放生數量仍待進一步清查，其餘查扣物種已要求原車載回。農業處指出，牛蛙屬於外來種，繁殖速度快且體型較大，若進入自然水域，可能與本土物種競爭棲地及食物，對當地生態造成影響，因此外來種不應任意放生。縣府表示，相關放生行為涉及《動物保護法》及《野生動物保育法》相關規定，將依調查結果依法處理。其中違反《動物保護法》可處3萬元以上、15萬元以下罰鍰；涉及《野生動物保育法》部分，則可處6萬元以上、30萬元以下罰鍰。宜蘭縣政府也呼籲民眾，切勿任意將動物放生至河川、池塘等自然環境，避免對原有生態系造成衝擊。