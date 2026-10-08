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在金州勇士以124：98大勝洛杉磯湖人的季前熱身賽中，場上出現了一幕充滿話題性又逗趣的插曲。湖人三年級生後衛布朗尼（Bronny James）在一次對位單挑柯瑞（Stephen Curry）時，因使用非持球手推擠防守者而被裁判吹判進攻犯規。哨音響起後，布朗尼與柯瑞雙雙愣住，隨後忍不住相視而笑，這段反應迅速在社群網路上引發球迷瘋傳與熱議。比賽中，布朗尼在換防後獲得與柯瑞一對一單挑的機會。為了替隨後的跳投爭取出手空間，布朗尼在切入時伸出手臂試圖頂開防守者，沒想到裁判哨聲隨即響起，吹判他進攻犯規。面對這記吹判，布朗尼先是露出不可置信的表情，隨後忍不住苦笑；而鏡頭切換到柯瑞身上時，這位前輩球星同樣難掩笑意，兩人相視而笑的畫面成為這場熱身賽最輕鬆有趣的插曲。知名體育節目《SportsCenter》隨後在社群平台X上分享該片段並寫道：「裁判抓了布朗尼對柯瑞的推人犯規，兩個人都忍不住笑了出來。」這記吹判之所以會出現，實際上源自NBA在新賽季實施的新的吹罰強度，旨在嚴格限制進攻球員藉由非持球手推開防守球員來創造進攻空間。在此之前，多倫多暴龍全明星前鋒巴恩斯（Scottie Barnes）在對戰邁阿密熱火（Miami Heat）時，也曾因在面對湯普森（Klay Thompson）切入時揚起左臂而領到相同的進攻犯規。巴恩斯賽後直言這項新規「很怪」，認為犯規與不犯規之間的界線過於模糊。針對外界質疑，NBA資深副總裁兼裁判培訓主管麥卡欽（Monty McCutchen）先前曾解釋，新規依舊允許球員用手臂感受接觸或頂住防守者，但若是手臂完全伸展或是帶有發力推開動作，就會被吹判進攻犯規。這項新規顯然讓不少球員在季前賽中吃足苦頭，布朗尼也成為適應期中的最新受害者。本場比賽湖人讓唐西奇（Luka Doncic）、里夫斯（Austin Reaves）與凱斯勒（Walker Kessler）等主力輪休，布朗尼獲得先發機會，上場21分鐘繳出4分、5次助攻與1個籃板。勇士當家球星柯瑞則展現驚人效率，全場僅出戰14分鐘，便以7投4中（包含3記三分球）高效拿下16分與5次助攻，粉碎了膝傷疑慮；勇士新秀倫德伯格（Yaxel Lendeborg）也攻下全場最高的17分與9個籃板。雖然熱身賽勝負並非關鍵，但布朗尼與柯瑞這場跨世代的單挑交鋒與笑場鏡頭，已提前為新賽季的吹判尺度增添不少話題。