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年份 球隊 球隊 人數 總場次 2026 中信兄弟 統一獅 前2戰破4萬 尚未開打 2025 統一獅 樂天桃猿 5萬484人 4場 2022 中信兄弟 味全龍 3萬5026人 3場 2024 統一獅 樂天桃猿 3萬4943人 3場 2008 兄弟象 La New熊 3萬2005人 3場

中華職棒37年季後挑戰賽將於10月9日點燃戰火，由下半季冠軍中信兄弟迎戰全年戰績第2名的統一7-ELEVEn獅。兩隊今（7）日全面開賣主場賽事門票皆開出紅盤，不僅兄弟宣布洲際G1門票秒殺完售、湧入2萬人滿場，獅隊亞太G2主場也僅剩零星身障席，挑戰2萬3500人滿場。兩軍首波票房合計已突破4萬大關，直接超越去年前兩戰票房，寫下中職季後挑戰賽前兩戰進場人數的歷史新紀錄。象獅相隔9年再度於季後賽碰頭，兩隊昨（6）日開放季票與會員優先購票即湧現熱潮，今日晚間6點全面開放一般購票後，更隨即引爆象迷與獅迷的「搶票內戰」。兄弟球團於晚間近9點正式宣布，洲際球場G1內、外野門票已全數售罄，確定以2萬人滿場揭開系列賽序幕。獅隊唯一的亞太主場賽事G2同樣搶手，球團下午雖已先行結算售出1萬5000張門票，但晚間全面開賣後，記者實際操作ibon售票系統，內、外野席次均已秒殺顯示完售，全場僅剩不到40張輪椅席，極有機會挑戰亞太棒球場2萬3500人滿場的票房紀錄。今年季後挑戰賽前兩戰票房聯手衝破4萬大關，已確定大幅超越去年獅猿季後挑戰賽前兩戰的3萬1124人，樹立中職季後賽前兩戰最高票房新障礙。回顧去年季後挑戰賽打滿4場，共吸引5萬484人進場，若今年象獅大戰戰局同樣膠著、一路廝殺至G4，極有可能一舉刷新中職挑戰賽首輪總進場人數的歷史天花板。獅隊與兄弟預計於明（8）日下午正式公布32人參賽名單與備受矚目的G1先發投手。兄弟雖然本季全年戰績僅名列第5，但憑藉奪下下半季冠軍，不僅在4戰3勝制中握有自帶1勝的保送優勢，還取得3場主場優勢。