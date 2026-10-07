中華職棒37年季後挑戰賽將於10月9日點燃戰火，由下半季冠軍中信兄弟迎戰全年戰績第2名的統一7-ELEVEn獅。兩隊今（7）日全面開賣主場賽事門票皆開出紅盤，不僅兄弟宣布洲際G1門票秒殺完售、湧入2萬人滿場，獅隊亞太G2主場也僅剩零星身障席，挑戰2萬3500人滿場。兩軍首波票房合計已突破4萬大關，直接超越去年前兩戰票房，寫下中職季後挑戰賽前兩戰進場人數的歷史新紀錄。
季後賽G1兄弟宣布滿場完售 G2獅隊有望挑戰滿場
象獅相隔9年再度於季後賽碰頭，兩隊昨（6）日開放季票與會員優先購票即湧現熱潮，今日晚間6點全面開放一般購票後，更隨即引爆象迷與獅迷的「搶票內戰」。兄弟球團於晚間近9點正式宣布，洲際球場G1內、外野門票已全數售罄，確定以2萬人滿場揭開系列賽序幕。
獅隊唯一的亞太主場賽事G2同樣搶手，球團下午雖已先行結算售出1萬5000張門票，但晚間全面開賣後，記者實際操作ibon售票系統，內、外野席次均已秒殺顯示完售，全場僅剩不到40張輪椅席，極有機會挑戰亞太棒球場2萬3500人滿場的票房紀錄。
季後賽前2戰門票賣破4萬 寫中職新紀錄
今年季後挑戰賽前兩戰票房聯手衝破4萬大關，已確定大幅超越去年獅猿季後挑戰賽前兩戰的3萬1124人，樹立中職季後賽前兩戰最高票房新障礙。回顧去年季後挑戰賽打滿4場，共吸引5萬484人進場，若今年象獅大戰戰局同樣膠著、一路廝殺至G4，極有可能一舉刷新中職挑戰賽首輪總進場人數的歷史天花板。
獅隊與兄弟預計於明（8）日下午正式公布32人參賽名單與備受矚目的G1先發投手。兄弟雖然本季全年戰績僅名列第5，但憑藉奪下下半季冠軍，不僅在4戰3勝制中握有自帶1勝的保送優勢，還取得3場主場優勢。
📍中職季後挑戰賽觀眾人數排名
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象獅相隔9年再度於季後賽碰頭，兩隊昨（6）日開放季票與會員優先購票即湧現熱潮，今日晚間6點全面開放一般購票後，更隨即引爆象迷與獅迷的「搶票內戰」。兄弟球團於晚間近9點正式宣布，洲際球場G1內、外野門票已全數售罄，確定以2萬人滿場揭開系列賽序幕。
獅隊唯一的亞太主場賽事G2同樣搶手，球團下午雖已先行結算售出1萬5000張門票，但晚間全面開賣後，記者實際操作ibon售票系統，內、外野席次均已秒殺顯示完售，全場僅剩不到40張輪椅席，極有機會挑戰亞太棒球場2萬3500人滿場的票房紀錄。
季後賽前2戰門票賣破4萬 寫中職新紀錄
今年季後挑戰賽前兩戰票房聯手衝破4萬大關，已確定大幅超越去年獅猿季後挑戰賽前兩戰的3萬1124人，樹立中職季後賽前兩戰最高票房新障礙。回顧去年季後挑戰賽打滿4場，共吸引5萬484人進場，若今年象獅大戰戰局同樣膠著、一路廝殺至G4，極有可能一舉刷新中職挑戰賽首輪總進場人數的歷史天花板。
獅隊與兄弟預計於明（8）日下午正式公布32人參賽名單與備受矚目的G1先發投手。兄弟雖然本季全年戰績僅名列第5，但憑藉奪下下半季冠軍，不僅在4戰3勝制中握有自帶1勝的保送優勢，還取得3場主場優勢。
📍中職季後挑戰賽觀眾人數排名
|年份
|球隊
|球隊
|人數
|總場次
|2026
|中信兄弟
|統一獅
|前2戰破4萬
|尚未開打
|2025
|統一獅
|樂天桃猿
|5萬484人
|4場
|2022
|中信兄弟
|味全龍
|3萬5026人
|3場
|2024
|統一獅
|樂天桃猿
|3萬4943人
|3場
|2008
|兄弟象
|La New熊
|3萬2005人
|3場