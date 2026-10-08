首度來台展出的《寶可夢 × 工藝展：美與匠心的綺趣相遇》，預計在2027年2月8日到2027年5月2日，於台北松山文創園區五號倉庫展出，主辦單位翡冷翠文創表示，將在2026年10月12日販售預售單人票，原價450元單人票，預售價350元，為了提供舒適觀展體驗和人流安排，民眾在購票時需選擇預計參觀日期。《寶可夢 × 工藝展》規劃4大展區，民眾可在展覽中欣賞寶可夢和日本傳統工藝激盪出的火花。
寶可夢結合工藝 激盪不同火花
由翡冷翠文創主辦、國立工藝館策展監修，並獲得The Pokémon Company特別協力的《寶可夢 × 工藝展：美與匠心的綺趣相遇》台北站，預計在明年2月8日到5月2日於松山文創園區五號倉庫展出，本展邀請了從日本「人間國寶」到新世代創作者共20位代表當代日本的工藝家，深入寶可夢的世界觀，透過遊玩遊戲與研讀圖鑑，將寶可夢的個性與特徵昇華為工藝創作。
工藝製作所使用的土、草、金屬，以及水、火、電等元素，恰好與寶可夢的各式「屬性」互相呼應。展覽將展出約100件精彩作品，包含融入金屬、陶土、木材的寶可夢雕塑，以及織品、和服、帶留與日常生活器皿。
四大主題展區 欣賞寶可夢不同姿態
展覽現場劃分為四大主題展區，帶領民眾從感官衝擊走向日常美學：
1、新姿，震撼現身：工藝家與金屬、陶土及木材等素材持續對話，精準刻畫皮毛質感、肢體張力與神情變化，傳神捕捉寶可夢現身瞬間的生命感。
2、藝境，忘我遨遊：以捕捉、培育、進化、交換以及招式演出等遊戲記憶為靈感，結合工藝技法走進想像原野，呈現在虛擬與現實間共鳴的雙重敘事。
3、器藝，賞愛其中：將寶可夢融入日常生活器皿、和服與飾件之中，挑戰工藝功能與裝飾的禮法，展現美化生活的藝術魅力。
4、展覽限定商店：集結台灣會場原創商品、日本會場精選商品與官方展覽圖錄，本展象徵的「限定版皮卡丘玩偶」也將在此登場，預計掀起搶購熱潮。
《寶可夢 × 工藝展》售票資訊
《寶可夢 × 工藝展》官方也宣布，展覽預售票將於10月12日00:00起全面開賣，為了讓民眾有舒適的觀展體驗，以及控管人流，購票時要先選擇參觀日期，購票後民眾會在電子信箱收到電子票券Qrcode，若購票後20分鐘內未收到電子票券Qrcode，請到訂單留言通知官方。
預售票販售時間：2026年10月12日00:00到2027年2月7日23:59
預售票價：350元
展期現場票價：
一般票：450元
學生票：390元
兒童票：225元
親子套票：699元
愛心票：225元
免票：未滿3歲兒童免費。
官方指定售票通路：翡冷翠文創官網、Klook、KKday、ibon、OPENTIX、UDN、Accupass
《寶可夢 × 工藝展：美與匠心的綺趣相遇》台北站相關資訊
時間：2027年2月8日（一）～2027年5月2日（日）週一到週日 10：00～18：00（17：00停止售票、入場）
票價：預售票350元，展期依票種售價不同。
地點：松山文創園區-五號倉庫
主辦單位：翡冷翠文創事業股份有限公司
策展監修：國立工藝館
特別協力：The Pokémon Company
展覽製作協力：The Yomiuri Shimbun
官網：https://www.firenzecx.com/pokemon_taipei/
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由翡冷翠文創主辦、國立工藝館策展監修，並獲得The Pokémon Company特別協力的《寶可夢 × 工藝展：美與匠心的綺趣相遇》台北站，預計在明年2月8日到5月2日於松山文創園區五號倉庫展出，本展邀請了從日本「人間國寶」到新世代創作者共20位代表當代日本的工藝家，深入寶可夢的世界觀，透過遊玩遊戲與研讀圖鑑，將寶可夢的個性與特徵昇華為工藝創作。
工藝製作所使用的土、草、金屬，以及水、火、電等元素，恰好與寶可夢的各式「屬性」互相呼應。展覽將展出約100件精彩作品，包含融入金屬、陶土、木材的寶可夢雕塑，以及織品、和服、帶留與日常生活器皿。
展覽現場劃分為四大主題展區，帶領民眾從感官衝擊走向日常美學：
1、新姿，震撼現身：工藝家與金屬、陶土及木材等素材持續對話，精準刻畫皮毛質感、肢體張力與神情變化，傳神捕捉寶可夢現身瞬間的生命感。
2、藝境，忘我遨遊：以捕捉、培育、進化、交換以及招式演出等遊戲記憶為靈感，結合工藝技法走進想像原野，呈現在虛擬與現實間共鳴的雙重敘事。
3、器藝，賞愛其中：將寶可夢融入日常生活器皿、和服與飾件之中，挑戰工藝功能與裝飾的禮法，展現美化生活的藝術魅力。
4、展覽限定商店：集結台灣會場原創商品、日本會場精選商品與官方展覽圖錄，本展象徵的「限定版皮卡丘玩偶」也將在此登場，預計掀起搶購熱潮。
《寶可夢 × 工藝展》官方也宣布，展覽預售票將於10月12日00:00起全面開賣，為了讓民眾有舒適的觀展體驗，以及控管人流，購票時要先選擇參觀日期，購票後民眾會在電子信箱收到電子票券Qrcode，若購票後20分鐘內未收到電子票券Qrcode，請到訂單留言通知官方。
預售票販售時間：2026年10月12日00:00到2027年2月7日23:59
預售票價：350元
展期現場票價：
一般票：450元
學生票：390元
兒童票：225元
親子套票：699元
愛心票：225元
免票：未滿3歲兒童免費。
官方指定售票通路：翡冷翠文創官網、Klook、KKday、ibon、OPENTIX、UDN、Accupass
《寶可夢 × 工藝展：美與匠心的綺趣相遇》台北站相關資訊
時間：2027年2月8日（一）～2027年5月2日（日）週一到週日 10：00～18：00（17：00停止售票、入場）
票價：預售票350元，展期依票種售價不同。
地點：松山文創園區-五號倉庫
主辦單位：翡冷翠文創事業股份有限公司
策展監修：國立工藝館
特別協力：The Pokémon Company
展覽製作協力：The Yomiuri Shimbun
官網：https://www.firenzecx.com/pokemon_taipei/