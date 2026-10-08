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美國田納西州一名女囚犯派克（Christa Pike）上週接受死刑，但在兩次致命藥物戊巴比妥（pentobarbital）後仍未死亡，注射後仍然存活，一度陷入昏迷，並進行插管治療，經過將近一周後，最新身體狀況曝光。根據BBC報導，派克的律師團隊周二表示，現年 50 歲的派克仍在醫院接受重症醫療，且被戴上手銬與腳鐐固定在病床上，擔任其醫療顧問的麻醉科醫師表示，派克已能進行「基本交流」，已恢復意識且能開口說話，但似乎對該次執行死刑的過程毫無記憶。派克是全球唯一一位在注射毒針後倖存的死刑犯。受害者母親此前一直強烈要求將派克處決，她在事發後立即重申，這場執行過程簡直是一場「災難」。在確認派克並未死亡後，她被緊急送往醫院。醫護人員隨即清除她體內的注射藥劑，期間她陷入昏迷長達數日。律師團隊在週二的聲明中提到，她目前的狀況仍不明朗，至少預計需要一段漫長的康復期。麻醉科醫師齊沃特（Dr Joel Zivot）表示，派克目前已拔除呼吸器。齊沃特醫師在談及兩人短暫的溝通時指出，「她對住院期間有一些記憶，但我相信她對執行死刑的過程完全沒有印象」；他補充，派克能說出自己的姓名，但對日期方面的感覺出現偏差，以為現在仍是 9 月。齊沃特醫師在早前接受採訪時曾表示，注射毒針後能存活的機率微乎其微。「絕大多數接受致死針劑的人都會死亡」；他表示目前仍有許多未知數，包括監獄當局所使用的藥物「戊巴比妥」（pentobarbital）究竟有多少真正進入了她的體內系統。他目前仍無法保證死囚所有的身體風險都已經解決。福德姆大學法學院（Fordham Law School）犯罪學家兼教授丹諾（Deborah Denno）表示，得知派克恢復意識且能說話時，她感到「極度震驚」。歷史上曾有 7 起死刑犯在執行中倖存的案例，但那些情況都是執行人員根本未能將任何藥物注入囚犯的靜脈中。她指出，派克是唯一一位被注入某種毒素後仍活下來的人，「執行人員完成了死刑程序中要求的所有步驟，但就是沒有起作用，這種情況此前從未發生過。」當局目前尚未說明是否會再次嘗試處決派克，也沒有對兩次注射戊巴比妥後為何失敗給出官方解釋。齊沃特醫師推測，戊巴比妥更有可能是擴散到了派克的皮下組織，而非以足夠致死的劑量進入她的血液循環系統。派克的律師此前曾發出警告，稱她的病史與身體結構，包括血小板增多症（一種血液凝固異常疾病）以及血管過細，可能會破壞死刑執行並造成劇烈疼痛。在調查事件期間，田納西州州長比爾·李（Bill Lee）已下令暫停今年剩餘的所有死刑執行；該州矯治部門首長也已請辭。派克因於 1995 年與當時的男友共同謀殺斯萊默（Colleen Slemmer）而被判處死刑。案發當時，年僅 18 歲的派克與她 17 歲的男友希普（Tadaryl Shipp），在一個專為問題青少年設的職訓營中認識了 19 歲的斯萊默，隨後對其進行毆打、虐待並殘忍殺害。