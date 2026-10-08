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屏東體操選手李佳蔚、潘采宸終於等到轉機。兩人先前因世界體操錦標賽參賽資格與行政程序問題，一度無法順利出賽，引發體育界關注。屏東縣長周春米今（7）日晚間透過臉書表示，國際體操總會已正式通知，恢復兩名選手本屆世錦賽參賽資格，代表她們將重新獲得站上世界舞台的機會。周春米表示，這段時間從爭取參賽資格、協調經費到處理行政程序，每一步都不容易。事件發生後，屏東縣府團隊第一時間與選手、教練保持聯繫，並協調中央及相關單位，希望協助選手維護參賽權益。目前縣府已協助完成成績資料補正，並送交體操協會，後續將持續推進參賽作業。周春米也強調，她最在意的是讓選手與教練可以安心備戰，不再被場外程序影響訓練節奏。除了參賽資格，後續出國參賽經費也是外界關注焦點。周春米指出，縣府已協調運動部協助相關經費，屏東縣政府也將以「屏東縣體育發展基金」支援後勤與資源補給，盼成為選手備戰期間最穩定的後盾。教練邱意婷指出，目前參賽經費已有明確方向，待運動部核定參賽計畫後，相關費用將由運動部預支體操協會補助款支應，讓選手與教練能減少後顧之憂，把重心重新放回訓練與比賽本身。收到國際體操總會正式通知後，大家心情相當感動。邱意婷提到，兩名選手這段時間承受不少壓力，歷經失望與煎熬，但仍持續訓練，沒有放棄，期望李佳蔚、潘采宸健康上場，將這段時間的訓練成果帶到世界舞台。