我是廣告 請繼續往下閱讀

美國政府正式向俄羅斯施壓，要求莫斯科針對西伯利亞1名抗鼠疫研究所人員死亡之事，提供更多資訊。美國官員透露，國務院已透過外交管道，向俄方發出正式外交照會（démarche），要求說明死亡病例、防疫措施及相關檢測結果。美國國務院發言人證實，華府已正式要求俄羅斯政府提供額外資訊，同時也正與其它國家交換相關情報。1名美國官員告訴《美國廣播公司》（ABC），這份外交照會已於7日稍早傳送給俄羅斯政府代表。目前受到關注的是，俄羅斯伊爾庫茨克州1名28歲女性研究人員希皮洛娃（Darya Shipilova），日前因「病因不明的肺炎」死亡。俄方並未證實她感染鼠疫，強調目前沒有證據顯示當地爆發鼠疫疫情。不過，俄方在事件中採取的防疫措施引起外界注意，約200名與死者有接觸的人員，被要求接受隔離或醫學觀察，俄羅斯當局也啟動相關檢測。美方希望了解俄羅斯為何採取這些措施，以及當局掌握了哪些資訊。美國總統川普（Donald Trump）7日表示，美方目前「不認為」這起事件與生物武器有關，但正在進一步了解情況。國務卿盧比歐（Marco Rubio）則回應，俄羅斯有必要提供更多資訊。俄羅斯方面則否認外界部分質疑，克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）聲稱，俄方已依照既有程序，向世界衛生組織（WHO）通報死者情況，批評部分媒體報導並不準確。目前沒有公開證據證明這起死亡事件是鼠疫感染、實驗室洩漏或生物武器事件。WHO先前根據有限資訊評估，伊爾庫茨克州的公共衛生風險屬中低程度，俄羅斯整體風險較低，歐洲地區則非常低。但WHO也提醒，在取得更多關鍵資料前，仍無法完成更完整的風險評估。美國此次將要求提升至正式外交交涉層級，使這起原本聚焦公共衛生的事件，進一步受到國際外交關注。原文連結：